Jaf de proporţii descoperit la STB. O veritabilă afacere de familie, dacă ţinem cont că aproape jumătate dintre angajaţii societăţii au cel puţin o rudă printre colegii de muncă. 1400 dintre ei sunt soţ şi soţie. Sunt şi familii cu câte zece membri, cu toţii angajaţi STB. Iar recordul îl deţine o familie extinsă, cu nu mai puţin de 20 de oameni care iau leafă de la STB. Nepotismul nu ar fi atât de supărător dacă nu ar fi ieşit la iveală şi cifrele care urmează: motorină de 6 milioane de euro lipseşte din depozitele societăţii, a fost furată de angajaţi.

De-a lungul lui 2025, cei 10.137 de angajaţi au strâns aproape 500 de ani de concedii medicale. Pierderile societăţii depăşesc 750 de milioane de lei. Dar, în realitate, singurii care pierdem suntem noi. De la 1 ianuarie, am putea plăti 5 lei pe o călătorie, poate aşa vom reuşi să acoperim gaura uriaşă de la Societatea de Transport Bucureşti.

Cifrele dezastrului sufocă toate sectoarele Societăţii de Transport Bucureşti, un loc în care nepotismul a fost ridicat la rang de artă.

"Avem familii şi cu 20 de membri salariaţi la STB. Ar trebui să fie dublată rudedenia asta şi cu ceva competenţe, integritate. Am avut anul trecut 176.000 de zile de concediu medical. Cu predilecţie se îmbolnăvesc conducătorii auto, şoferii de autobuze când, în iulie, august, fac gripă. Au probleme de articulaţii, cu alte cuvinte îi doare în cot", spune Remus Borza, administrator judiciar STB.

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Angajaţii îşi luau concediu medical şi plecau în vacanţe

Ancheta a scos la iveală angajaţi care îşi luau concediu medical ca apoi să se posteze pe Facebook din Grecia, Bulgaria sau Turcia, la volanul unor curse internaţionale.

Foile de parcurs ale societăţii, strâng, însumat, cinci milioane de kilometri în plus, faţă de kilometrajul real al maşinilor din parcul auto.

"Nu fac altceva decât să justifice oarecum, să creeze o aparenţă, pentru consumul nejustificat a 3.000 de tone de motorină", menţionează Remus Borza, administrator judiciar STB.

Ca asta să nu se mai întâmple, de luni, foile de parcurs vor fi completate exclusiv digital. Acoperirea găurii uriaşe se va face, în primul rând, prin concedieri. 3000 de posturi sunt vizate. Unii dintre angajaţi au primit deja preavize.

"Nişte declaraţii nefondate şi calomniatorii împotriva angajaţilor. De ce nu spune de hoţiile care s-au făcut în decursul anilor, licitaţii doar pe clientelă politică, de ce n-au făcut plângere la DNA. Au constatat acum că doar şoferii sunt de vină", spune Valer Ciobănescu, şofer STB.

Valer Ciobănescu este şofer STB de mai bine de 30 de ani. A mai fost dat de două ori afară, dar şi-a câştigat de fiecare dată în instanţă revenirea la locul de muncă. A încasat salarii compensatorii şi despăgubiri morale, şi e convins că şi de data aceasta justiţia îi va face dreptate.

"Urmează să primesc şi decizia de concediere. Societatea îmi impută atribuţii de serviciu în timpul liber. Asta să hotărască instanţa şi va hotărî sigur în favoarea noastră", explică Valer Ciobănescu, şofer STB.

"Condiţiile sunt jalnice, eu sunt şofer la STB încă şi din păcate am fost în medical, nu mai pot de mijloc. De ce, că lucrez la STB încă de când lucram pe maşinile alea româneşti, UDM-uri se chemau. Ştiţi ce tapiţerie aveam la scaun, un placaj de tego. Şoferii care-şi cumpărau becuri la maşini, cumpărau piese", povesteşte Romeo, şofer STB.

Reporter: Totuşi, unde sunt banii?

Romeo, şofer STB: Banii, în licitaţiile lor care le dau la rude, nu sunt la tramvaie, rudele sunt la birouri, la direcţie.

O altă măsură pentru a reducere cheltuielilor este renunţarea la cursele de noapte

Va rămâne pe traseu doar autobuzul 100, care duce din centru până la aeroport.

"Sunt foarte mulţi studenţi care nu-şi permit să circule doar cu maşina. Era o sursă de economie. Cel mai viabil şi cel mai simplu e să ajung cu busul acasă, cel de noapte, nu mi se pare normal să dau 50 de lei pe un bolt", spun oamenii.

Pentru a aduce mai mulţi bani în vistieria STB, propunerea administratorului judiciar este ca preţul unei călătorii să fie majorat de la 3 la 5 lei începând cu 1 ianuarie 2027.

"Întâi să ne mărească şi nouă pensiile, să mărească salariile şi după aia să-şi facă poftele de a mări totul în România. În mod normal în 123 stai ca sardelele. Mi se pare că vin cam greu, faţă de alte ţări. Mi se pare foarte util transportul de noapte şi nu sunt de acord, pe mine mă ajută foarte mult că nu vreau să merg noaptea pe străzi. Încerc să evit pe cât de mult pot. Mi se par mizerabile, 3 lei mi se pare preţul maxim pe care l-aş oferi pentru bilet, 5 lei ar fi prea mult", spun oamenii.

Primăria Generală a cerut la începutul lunii septembrie intrarea în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti.

"Este singura noastră șansă de a salva STB, acest proces de insolvenţă. Alternativa, dacă nu vom duce în 3-4 ani la capăt această insolvenţă, ar fi falimentul", explică Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

STB are datorii de peste 1,5 miliarde de lei.