Suedia vine cu vești bune pentru cei care își doresc un loc de muncă stabil și bine plătit. Meseriile de electrician și instalator devin tot mai căutate, iar în următorii ani ar putea apărea numeroase oportunități de angajare în acest domeniu. Potrivit estimărilor, până în 2030, Suedia ar putea avea nevoie de aproximativ 7.000 de specialiști în plus. Iar salariile sunt un argument în plus: un instalator VVS poate câștiga aproape 3.850 de euro brut pe lună.

Suedia caută urgent angajați și oferă salarii de 4.000 € pe lună pentru meserii de care mulţi români se feresc - Sursa: Profimedia

Un instalator VVS poate câștiga un salariu median de aproximativ 3.844 de euro pe lună, înainte de impozitare, potrivit pubicaţiei Marcus Oscarsson.

Potrivit unei prognoze realizate de Installatorsforetagen, Suedia riscă să se confrunte cu o lipsă importantă de electricieni și instalatori VVS.

Estimarea ia în calcul mai mulți factori, printre care numărul angajaților care se apropie de pensionare, numărul persoanelor care urmează cursuri de pregătire profesională și necesarul de specialiști de pe piața muncii.

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Deficitul estimat de aproximativ 7.000 de persoane vizează cele două categorii profesionale cumulat.

În acest context, tot mai mulți adulți aleg să își schimbe cariera și să se orienteze către meserii tehnice, care oferă stabilitate și perspective bune pe termen lung.

Un exemplu este Johan Wedde, care a renunțat la funcția de director de resurse umane pentru a deveni instalator.

"Această meserie nu va dispărea înainte să ies eu la pensie", a declarat acesta pentru publicația Dagens Nyheter.

Crește interesul tinerilor pentru meseriile tehnice

Există deja semne că interesul pentru aceste profesii este în creștere.

Pentru anul școlar 2026 - 2027, nu mai puțin de 1.787 de elevi au ales ca primă opțiune programul suedez de liceu VVS și Instalații. Numărul este cu 303 mai mare față de anul precedent, potrivit datelor Skolverket, analizate de publicația Energi & Miljö.

Reprezentanții autorității suedeze pentru educație consideră această evoluție pozitivă, în condițiile în care economia are nevoie de tot mai mulți angajați cu pregătire profesională.

Cu toate acestea, numărul celor care aleg aceste specializări rămâne insuficient pentru a acoperi cererea estimată de pe piața muncii.

Ce salarii pot câștiga electricienii și instalatorii în Suedia

Veniturile reprezintă unul dintre principalele avantaje ale acestor profesii.

Conform statisticilor salariale publicate de SCB pentru anul 2025, salariul median lunar pentru un instalator VVS a fost de 42.700 de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 3.844 de euro brut.

În cazul electricienilor specializați în instalații și servicii, salariul median a ajuns la 40.000 de coroane suedeze, adică aproximativ 3.601 euro brut pe lună.

Sumele sunt orientative, calculate la cursul de referință din 13 noiembrie 2026. Salariile efective în euro pot varia în funcție de evoluția cursului valutar.

Trebuie menționat că persoanele aflate la început de drum, care lucrează ca ucenici, câștigă mai puțin decât specialiștii cu experiență și calificările necesare.

Ce studii sunt necesare pentru a lucra în aceste domenii

Cei care doresc să devină instalatori VVS pot urma programul de liceu suedez VVS și Proprietăți, cu specializarea în instalații sanitare și termice. Există și posibilitatea obținerii calificării prin cursuri de formare profesională pentru adulți, organizate prin sistemul Komvux.

După finalizarea pregătirii, urmează, în mod obișnuit, o perioadă de ucenicie într-o companie de profil.

Consiliul profesional VVS recomandă persoanelor care aleg varianta cursurilor pentru adulți să verifice dacă instituția de învățământ este acreditată ca VVS-college. Acest aspect poate influența durata perioadei de ucenicie necesare.

Pentru cei care vor să devină electricieni de instalații sau service, una dintre cele mai comune variante este programul suedez de liceu Electricitate și Energie, cu specializarea în electrotehnică. Și în acest caz există cursuri de calificare pentru adulți prin Komvux.

După absolvirea traseului tradițional de liceu, viitorii electricieni trebuie să efectueze cel puțin 1.600 de ore de ucenicie într-un contract de muncă pentru a obține certificarea ECY, recunoscută în sectorul electric suedez.

Există și varianta programelor ETG, în cadrul cărora perioada de ucenicie poate fi înlocuită cu promovarea unui examen profesional.

Deficitul estimat de specialiști, salariile competitive și interesul tot mai mare pentru calificările tehnice transformă meseriile de electrician și instalator VVS în două dintre opțiunile atractive pentru cei care își doresc o carieră stabilă în Suedia.

Chiar dacă numărul tinerilor care aleg aceste specializări este în creștere, prognozele arată că necesarul de personal va continua să depășească oferta de specialiști calificați în următorii ani.