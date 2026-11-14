Gheorghe Hagi îşi doreşte prima victorie oficială de la întoarcerea pe banca României. Peste 40 de mii de suporteri vor susţine în această seară naţionala, în meciul împotriva Poloniei. Fanii lor au luat cu asalt Centrul Vechi încă de ieri, au băut după pofta inimii şi şi-au făcut curaj să se arunce în predicţii de scor. Vor victoria, dar nu i-ar deranja foarte tare niciun egal. Au rămas plăcut impresionaţi de Bucureşti şi de frumuseţea româncelor.

Suporterii polonezi au început petrecerea cu mult timp înainte de fluierul de start al partidei. Unii par convinşi că vor câştiga.

"Sper că o să fie un joc bun. Ultima dată când am fost aici, acum 10 ani am dat trei goluri", a spus un suporter polonez.

Mulţi suporterii polonezi îşi vor susţine echipa de la terasele din Centrul Vechi. Au arborat un banner ca şi alţii să ştie unde să li se alăture.

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"Am venit să câştigăm meciul. Cred că Lewandowski va da câteva goluri, putem câştiga uşor în faţa României. Ne bucurăm de timpul petrecut în România, Bucureştiul este frumos", a spus un suporter polonez.

Ai noştri sunt hotărâţi, însă, să dea totul pe teren.

"E acasă, cu suporterii şi cred că suntem pregătiţi să facem un meci bun, trebuie să facem un meci bun şi să ne gândim să câştigăm", a declarat Gheorghe Hagi, selecţionerul României.

"Concentraţi, pentru că ştim că trebuie să aducem un rezultat pozitiv. Jucăm acasă, în faţa suporterilor, ultimele rezultate ne-au pus pe gânduri. Trebuie să ne ridicăm şi doar împreună putem face asta.​", a spus şi Vlad Dragomir, mijlocaş.

Doi poliţişti din Polonia vor sprijini echipele de intervenţie ale Jandarmeriei, mai ales că printre suporterii alb-roşii s-au amestecat şi vreo 200 de ultraşi.

Terasele din Centru Vechi au fost pline ca în serile bune de vară.

"România este impresionată. Suntem aici de 12 ore şi... Cele mai bune 12 ore din viaţa noastră. Femeie sunt frumoase, iar bărbaţii sunt amuzanţi. Este uimitor. Iar berea este bună, asta este cel mai important", au spus turiştii polonezi.

După ce la Varşovia Lewandowsky şi ai lui ne-au predat o dureroasă lecţie de fotbal, am găsit totuşi şi polonezi rezervaţi în privinţa rezultatului din această seară.

"Cred că o să fie egal, o remiză. Pentru că Polonia are minusuri, iar România e o echipă puternică", a spus un suporter polonez.

Peste 40 de mii de suporteri sunt aşteptaţi în această seară pe Arena Naţională, în ciuda temperaturilor care, spre sfârşitul partidei, se vor apropia de 0 grade Celsius.