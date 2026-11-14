Un tată se luptă cu autoritățile după ce i-au respins numele ales pentru fiică. Cum vrea să o cheme

Rianeva Viktoria este numele pe care Roland Strobl și partenera sa, Heidi, din Obernberg, Austria, au vrut să i-l dea fiicei lor. Numele are o semnificație specială pentru cei doi, dar autoritățile au refuzat să îl înregistreze. Tatăl a lansat acum o provocare pe rețelele sociale, în speranța că povestea sa va deveni virală și îl va ajuta să obțină aprobarea.

Un tată din Austria se luptă cu autoritățile pentru a-și putea numi fiica așa cum își dorește. Numele ales a fost respins la Starea Civilă.

Rianeva Viktoria, pe care părinții o alintă "Rivi", s-a născut pe 24 septembrie 2026, în Salzburg. "Pentru că numele meu de familie, tipic austriac, își are originile istorice în zona lacului Wolfgang, din regiunea Salzburg, ne-am gândit că acesta ar fi un loc potrivit pentru nașterea ei", a povestit Roland Strobl, potrivit publicației MeinBezirk.

Bărbatul, pasionat de invenții, tehnologie și artă, a creat în 2020 atât numele său de scenă, Crelorio Stroblinsky, cât și numele "Rianeva". Recent, a lansat chiar și o melodie intitulată "Rianeva", dedicată fiicei sale.

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Povestea din spatele numelui poate fi citită și pe site-ul agenției sale de asigurări, care poartă aceeași denumire.

Roland și Heidi și-au dorit ca fiica lor să primească acest nume special, însă Oficiul de Stare Civilă din Salzburg le-a dat planurile peste cap. Familia locuiește de aproximativ un an în Obernberg.

De ce au refuzat autoritățile să înregistreze numele Rianeva

Potrivit Societății pentru Limba Germană (GfdS), părinții au primit o confirmare scrisă și un certificat care arătau că numele ales putea fi înregistrat și că, în mod normal, oficiile de stare civilă ar trebui să îl accepte.

Cu toate acestea, autoritățile din Salzburg au analizat numele și au decis să îl respingă. Deși „Rianeva” îndeplinea criteriile pentru a fi considerat un prenume feminin, acesta nu respecta prevederile articolului 13 din Legea austriacă privind starea civilă.

Potrivit acestei prevederi, un prenume trebuie să fie folosit în mod obișnuit. Cum "Rianeva" este un nume inventat de tată și nu apare în niciun registru de nume din lume, autoritățile au refuzat înregistrarea.

O variantă acceptată ar fi fost "Ria-Neva", cu cratimă, însă părinții nu sunt de acord cu această soluție.

"Vreau să îmi pot numi copilul așa cum îmi doresc, cu numele scris exact așa cum l-am imaginat. Dacă va fi nevoie, vom merge până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului", a declarat Strobl.

Cazul se află în prezent în atenția instanței care se ocupă de problemele de tutelă.

"În acest moment aștept decizia oficială de respingere din partea Oficiului de Stare Civilă, împreună cu informațiile juridice necesare. După aceea voi putea depune o contestație la Tribunalul Administrativ Regional", a explicat bărbatul.

Roland Strobl spune că a contactat deja numeroase instituții și autorități pentru a obține aprobarea.

"M-am simțit ca Asterix și Obelix atunci când încercau să obțină formularul A38", a glumit bărbatul, cu referire la celebra scenă despre birocrație.

Tatăl a lansat o provocare pe internet pentru a putea folosi numele dorit

Până la soluționarea situației, părinții încearcă să demonstreze că numele „Rianeva” poate deveni unul folosit în mod obișnuit.

Tatăl, care este inginer și se consideră o persoană creativă, a venit cu o idee neobișnuită: a lansat pe rețelele sociale provocarea "Rianeva Challenge" și a creat un site dedicat, rianeva.at/rianeva-challenge.

"Este la fel ca în cazul noilor invenții. Dacă nu poți respecta un anumit standard, cauți alte modalități de a-ți atinge obiectivul. Așadar, dacă am reuși ca măcar un copil, oriunde în lume, să primească numele Rianeva, atunci am putea să o numim și noi așa pe fiica noastră", a explicat Strobl.

Inițiativa a atras deja atenția în Austria, însă nu toată lumea a privit-o cu ochi buni. "Provocarea a stârnit deja destul de mult interes în Austria. Am fost chiar acuzați că o folosim pentru a face publicitate agenției noastre. Este o prostie totală. Am făcut publică povestea pentru că sperăm să găsim undeva în lume părinți cărora să le placă acest nume și care să decidă să își numească fiica Rianeva", a declarat bărbatul.

El susține că în țări precum Statele Unite sau India, înregistrarea unui astfel de nume ar fi mult mai simplă și permisă de lege. Pentru Roland Strobl, însă, situația nu se rezumă doar la numele fiicei sale. "Este vorba despre drepturile omului și despre întrebarea unde se termină controlul statului și unde începe dreptul la identitate. Mi se pare îngrijorător că nu există loc pentru lucruri noi. Până la urmă, fiecare nume a fost cândva nou și a fost inventat de cineva pentru prima dată", a adăugat el.

Părinții speră ca provocarea "Rianeva Challenge" să devină virală

Deocamdată, provocarea nu a reușit să atragă suficientă atenție la nivel internațional. Tatăl speră însă că implicarea influencerilor, a persoanelor publice sau chiar a unor companii mari ar putea schimba situația.

"Dacă aceste persoane sau companii ar publica povestea noastră, am putea ajunge la un public mult mai numeros", a spus Strobl.

Bărbatul a dezvăluit că nu este prima dată când familia sa se confruntă cu refuzul autorităților de a înregistra un prenume.

"Părinții partenerei mele au vrut inițial să o înregistreze cu numele Heidi. Acesta a fost respins, motiv pentru care numele ei oficial este acum Heidemarie. Dar noi nu vom renunța la Rianeva Viktoria", a declarat Roland Strobl.

Familia speră că povestea va ajunge la cât mai mulți oameni și că, în cele din urmă, va putea obține aprobarea pentru numele pe care și-l dorește pentru fiica sa.