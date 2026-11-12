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Program meciuri UEFA Nations League: Dueluri tari în etapa a 5-a 

Franţa este favorită împotriva Italiei, în UEFA Nations League Franţa este favorită împotriva Italiei, în UEFA Nations League - Profimedia (imagine ilustrativă)
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.11.2026, 10:43 | Modificat la 12.11.2026, 10:47

Joi seara se joacă primele meciuri din etapa a 5-a a grupelor UEFA Nations League, iar pe microbişti îi aşteaptă un adevărat spectacol.

Asta pentru că încă de joi seara sunt programate dueluri cât se poate de tari precum Anglia - Croaţia şi, mai ales, Italia - Franţa.

Balul este deschis de două meciuri programate a se disputa de la 19.00, ora României, respectiv Turcia - Belgia şi Armenia - Cipru.

Tot joi, însă de la ora 21.45, se joacă Anglia - Croaţia, Italia - Franţa, dar şi Cehia - Spania, Albania - Finlanda, Muntenegru - Letonia şi San Marino - Belarus.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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