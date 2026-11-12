Program meciuri UEFA Nations League: Dueluri tari în etapa a 5-a 

Joi seara se joacă primele meciuri din etapa a 5-a a grupelor UEFA Nations League, iar pe microbişti îi aşteaptă un adevărat spectacol.

Franţa este favorită împotriva Italiei, în UEFA Nations League - Profimedia (imagine ilustrativă)

Asta pentru că încă de joi seara sunt programate dueluri cât se poate de tari precum Anglia - Croaţia şi, mai ales, Italia - Franţa.

Balul este deschis de două meciuri programate a se disputa de la 19.00, ora României, respectiv Turcia - Belgia şi Armenia - Cipru.

Tot joi, însă de la ora 21.45, se joacă Anglia - Croaţia, Italia - Franţa, dar şi Cehia - Spania, Albania - Finlanda, Muntenegru - Letonia şi San Marino - Belarus.