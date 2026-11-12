Manchester United anunţă despărţirea de Michael Carrick. Mauricio Pochettino, favorit să-l înlocuiască

Reprezentanţii clubului de fotbal Manchester United au anunţat oficial, în cursul zilei de joi, despărţirea de antrenorul echipei, Michael Carrick.

Michael Carrick, demis de la Manchester United, ar urma să fie înlocuit cu Mauricio Pochettino - Profimedia

Fostul internaţional englez, în vârstă de 45 de ani, a preluat-o pe Manchester United în ianuarie şi a condus echipa în 32 de meciuri, reuşind să câştige aproape 50% dintre acestea.

După un start relativ bun de mandat, Carrick a părut să piardă vestiarul la United, iar startul sezonului 2026-2027 a fost unul mai mult decât slab, echipa aflându-se pe loc de retrogradare, 18, în Premier League, după 10 etape.

Iar cum Manchester United a câştigat doar unul din ultimele 11 meciuri oficiale jucate, conducerea clubului a decis că este momentul ideal pentru a încheia colaborarea cu antrenorul Michael Carrick.

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Mare favorit să-i ia locul este argentinianul Mauricio Pochettino, actualul selecţioner al Statelor Unite ale Americii. Presa engleză susţine că cele două părţi au deja un acord verbal şi este de aşteptat ca Pochettino să fie prezentat oficial drept noul antrenor al lui United, după ce îşi încheie colaborarea cu Federaţia americană.

S-a stabilit că Pochettino este varianta ideală de antrenor pentru Manchester United mai ales în baza argumentului că tehnicianul de 54 de ani cunoaşte foarte bine fotbalul englez, el antrenând de-a lungul timpului la Southampton, Tottenham Hotspur şi Chelsea Londra.