Selecţionerul Gheorghe Hagi, după un nou eşec al României: "Înfrângerea e înfrângere şi doare"

Naţionala de fotbal a României a înregistrat, luni seara, a patra înfrângere la rând din UEFA Nations League, "tricolorii" cedând, 0-1, în confruntarea cu Suedia, de pe teren propriu, partidă care a fost transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Gheorghe Hagi are patru înfrângeri la rând, în UEFA Nations League, ca selecţioner al României - Profimedia

În ciuda rezultatului înregistrat pe tabela, selecţionerul Gheorghe Hagi a avut puterea să recunoască, la finalul partidei, că "fără fani, s-a văzut la meciul cu Bosnia, nu existăm, sunt foarte importanţi. Ne pare rău că nu le-am adus victoria şi e clar că simţim acest lucru, dar le mulţumim că au venit, că sunt lângă echipă şi cred că întotdeauna vor fi pentru că au fost şi în Germania şi de atunci publicul e numărul 1".

De asemenea, Gheorghe Hagi a ţinut să remarce evoluţia fundaşilor Coubiş, Matei Ilie şi Eissat, dar a transmis şi că "am ieşit la joc, am făcut lucruri bune, dar înfrângerea e înfrângere şi doare".

Nu în ultimul rând, chestionat din nou în legătură cu o posibilă plecare de la echipa naţională, selecţionerul a ţinut să precizeze că "suntem la meci, haideţi să vorbim despre meci. De ce să vorbim despre alte lucruri? De mâine încolo avem timp să vorbim despre altele".