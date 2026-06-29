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FC Dinamo l-a transferat pe atacantul Oliver Hintsa

FC Dinamo l-a transferat pe atacantul Oliver Hintsa FC Dinamo l-a transferat pe atacantul Oliver Hintsa - Facebook - Dinamo Bucureşti
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.06.2026, 14:38 | Modificat la 29.06.2026, 14:52

FC Dinamo anunţă că a ajuns la un acord cu formaţia norvegiană Sogndal pentru transferul atacantului Oliver Hintsa.

Format în fotbalul suedez la Halmstads BK, a evoluat de-a lungul carierei la formaţiile Tvååkers IF, Falkenbergs FF şi Sogndal.

În cele 75 de meciuri evoluate pentru formaţia norvegiană a marcat un total de 26 de goluri şi a oferit un număr de 14 pase decisive.

Înţelegerea dintre Dinamo şi Oliver Hintsa se întinde pe o perioadă de două sezoane, până la 30.06.2028 cu opţiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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