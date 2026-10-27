Sorana Cîrstea, o nouă înfrângere surprinzătoare în circuitul WTA 

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost eliminată încă din primul tur al turneului feminin de tenis de la Tokyo (Japonia), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 1,2 milioane de dolari.

Aflată pe locul 16 mondial şi considerată favorită 6 la Tokyo, Sorana a cedat în minim de seturi, 3-6, 6-7, în confruntarea cu Maya Joint, din Australia, locul 94 mondial, jucătoare care a ajuns pe tabloul principal după ce a trecut de calificări.

Duelul, încheiat în 93 de minute, a fost controlat, în mare măsură, de sportiva din Australia, cu excepţia unui moment din setul al II-lea în care Sorana a revenit de la 0-3 pentru a face 4-3, dar nu a reuşit să concretizeze situaţia favorabilă.

În urma acestui rezultat, Sorana Cîrstea rămâne cu 12.700 de dolari şi un punct WTA, dar, cel puţin pentru moment, urcă pe locul 15 în clasamentul WTA Live Ranking. Totuşi, este puţin probabil ca sportiva noastră să rămână pe locul 15 până luni, în condiţiile în care Alexandra Eala, din Filipine, s-a calificat, deja, în optimile de la Tokyo, iar Naomi Osaka (Japonia) şi Leylah Fernandez (Canada) încă aşteaptă să intre şi ele în competiţie.