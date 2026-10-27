Dacă la Bucureşti, mii de credincioşi îl cinstesc pe Sfântul Dimitrie cel Nou, în natură se simte deja schimbarea despre care vorbeşte tradiţia: Sfântul Dumitru încuie vara şi deschide poarta iernii.

În Masivul Parâng, la peste 1.500 de metri altitudine, a căzut prima ninsoare, iar şoseaua Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului, a fost închisă temporar.

Şi în Harghita, temperaturile au coborât până la minus 4 grade, iar zăpada a acoperit pământul cu un strat de patru centimetri. Un peisaj de iarnă care contrastează spectaculos cu ultimele culori arămii ale toamnei.

Cum va fi vremea până pe 2 noiembrie

În săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei în vestul României. În celelalte regiuni, valorile termice se vor menține în jurul celor normale.

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Diferențe mai importante vor apărea în privința precipitațiilor. ANM estimează cantități de apă peste cele normale în estul și sudul țării și, local, în regiunile centrale. În vest și nord-vest, regimul pluviometric va fi ușor deficitar.

Schimbarea mai pronunțată se va produce în intervalul 2-9 noiembrie. Temperaturile medii vor coborî sub valorile specifice perioadei în întreaga țară, potrivit prognozei ANM.

Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal. Excepțiile vor fi nord-vestul țării, unde cantitățile de apă ar putea fi ușor deficitare, și nord-estul, unde este posibil să se înregistreze un ușor excedent.