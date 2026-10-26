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Liderul Dinamo, ţinut în şah de CFR-ul lui Şumudică 

CFR Cluj şi Dinamo au încheiat la egalitate duelul direct din etapa a 13-a a Superligii de fotbal CFR Cluj şi Dinamo au încheiat la egalitate duelul direct din etapa a 13-a a Superligii de fotbal - Profimedia
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| Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.10.2026, 07:44 | Modificat la 26.10.2026, 07:46

Duminică seara, într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri din etapa a 13-a a Superligii de fotbal, CFR Cluj şi Dinamo Bucureşti au încheiat la egalitate, 2-2.

Dinamo a controlat jocul teritorial şi la nivel de posesia balonului, dar s-a apropiat rar de poarta adversă şi nu a reuşit să-l pună într-un real pericol pe Vâlceanu.

În schimb, CFR-ul lui Marius Şumudică s-a dovedit, din nou, extrem de eficient şi a făcut 2-0 la două dintre puţinele acţiuni ofensive ale ardelenilor, Cordea şi Ignat marcând golurile gazdelor.

Pe final, când nimeni nu mai credea, Dinamo a revenit fantastic şi a reuşit să egaleze graţie a două goluri marcate într-un interval de patru minute. Cîrjan şi Zandbergen au marcat golurile graţie cărora Dinamo a salvat un punct din acest meci, iar trupa antrenată de portughezul Nuno Campos rămâne lider în Superliga, indiferent de rezultatul meciului Sepsi Sf. Gheorghe - Universitatea Craiova.

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În celelalte meciuri din etapa a 13-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Farul Constanţa - Oţelul Galaţi 4-3, FCSB - Rapid Bucureşti 4-1, FC Argeş - UTA Arad 0-1, Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Voluntari 2-1, Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj 0-3, FC Botoşani - Petrolul Ploieşti 1-3.

Duelul dintre Sepsi Sf. Gheorghe şi Universitatea Craiova, care practic închide etapa a 13-a a Superligii, se joacă luni, 26 octombrie, de la ora 20.00.

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