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Interul lui Chivu, victorie de infarct înaintea zilei de naştere a antrenorului român

Interul lui Cristi Chivu a obţinut o nouă victorie în Serie A Interul lui Cristi Chivu a obţinut o nouă victorie în Serie A - Profimedia
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| Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.10.2026, 09:12 | Modificat la 26.10.2026, 09:15

Internazionale Milano, campioana en-titre a Italiei, se menţine pe primul loc în Serie A, după ce a câştigat, 2-1, duelul cu Fiorentina de duminică, de pe teren propriu.

Deşi pornea drept mare favorită, Inter s-a chinuit din greu pentru a obţine cele trei puncte puse în joc. Oaspeţii, cu Radu Drăguşin integralist, au deschis scorul în minutul 65, prin fundaşul dreapta Alejandro Jimenez.

Inter a întors rezultatul în prelungirile partidei, graţie golurilor marcate de Marcus Thuram şi Zielinski, din penalty. Graţie succesului cu Fiorentina, Inter a ajuns la 22 de puncte, şapte victorii şi un egal în primele opt etape, zestre cu care trupa antrenată de Cristian Chivu se menţine pe primul loc în Serie A. Inter este, însă, la egalitate de puncte cu revelaţia Lazio Roma, formaţie care a ajuns, de asemenea, la şapte victorii şi un egal, după ce a trecut în ultima etapă, 2-1, de Parma.

Victoria lui Inter, obţinută după o revenire fantastică, reprezintă cadoul ideal oferit de jucători antrenorului Cristian Chivu, românul împlinind 46 de ani luni, 26 octombrie 2026.

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