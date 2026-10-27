Iar dacă vacanţa copiilor le dă bătăi de cap părinţilor, pentru 34 dansatori români a fost o vacanţă cu paşi de campioni! S-au întors azi-noapte din Spania, de la Campionatul Mondial de salsa şi bachata, cu rezultate de excepţie: două medalii de aur şi un loc patru mondial. Au fost întâmpinaţi pe aeroport cu aplauze, urale şi multe îmbrăţişări. O performanţă de care avem toate motivele să fim mândri.

Aşa au fost întâmpinaţi aseară campionii pe aeroportul Otopeni. După ce au scris istorie în Spania, românii s-au întors acasă purtând cu mândrie trofeele. Radu Manole a obţinut două medalii de aur la salsa şi bachata, iar trupa Vibes Mix a reuşit să se claseze pe locul patru mondial. "Nu mă aşteptam la rezultatele acestea, mă aşteptam la un podium, dar nu mă aşteptam la asta. Per total, nu am cuvinte. Nu am cum să zic un timp de pregătire, mereu, în fiecare zi, tot anul, în fiecare an", a declarat Radu Manole, campion mondial.

Patru zile de competiție, cu câte 12 ore de concurs în fiecare zi

"A fost o experienţă unică anul acesta pentru că delegaţia româniei a fost mai mare şi am reuşit să punem în sfârşit România pe hartă şi să ne susţinem reciproc şi a fost o experienţă mult mai frumoasă decât anii precedenţi", a declarat Cosmina, locul 4 mondial. "Ne-au reprezentat ţara cu atâta mândrie şi au făcut nu numai un spectacol ci au transmis un mesaj că oricine munceşte şi este dedicat şi devotat poate ajunge acolo", a declarat Ada Marin. "Cu toţii şi mulţi de acasă de altfel am urmărit această competiţie online şi eram ca şi cum eram în sală, efectiv am trăit fiecare moment şi fiecare emoţie", a declarat Andrei Simionescu. Dansatorii români au concurat împotriva altor 16 trupe de performanţă din întreaga lume. Spre deosebire de adversarii lor, cei mai mulţi au început să danseze din pasiune, ca hobby, şi au şi alte locuri de muncă.

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În mai puțin de un an de pregătire, concurenții au ajuns să înfrunte o provocare intensă: patru zile de competiție, cu câte 12 ore de concurs în fiecare zi. Deşi abia s-au întors acasă, dansatorii se pregătesc deja pentru următorul Campionat, de anul viitor.