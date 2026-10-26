Realul lui Mourinho, victorie mare pe Camp Nou 

Cel mai aşteptat meci de fotbal al toamnei s-a jucat duminică seara, pe Camp Nou, iar Real Madrid a reuşit să obţină o victorie mare pe terenul rivalei FC Barcelona, scor 2-1.

Realul lui Jose Mourinho a obţinut o victorie mare împotriva Barcelonei, pe Camp Nou - Profimedia

Disputat într-un ritm extrem de alert şi cu multe intrări la limita regulamentului, meciul dintre FC Barcelona şi Real Madrid a fost decis, în cele din urmă, de gafele comise de defensiva catalanilor.

Real a condus la pauză, 1-0, după ce, chiar înainte de finalul reprizei, Gerard Martin a degajat un balon direct în Mbappe şi mingea a sărit în poarta nefericitului Joan Garcia.

Raphinha a egalat în minutul 61, după un atac fulger al catalanilor, dar, pe final, Mbappe a făcut dubla, după o nouă fază în care defensiva gazdelor a fost visătoare, şi a adus victoria "galacticilor", 2-1.

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Graţie acestui succes, Real se apropie la doar trei puncte de liderul FC Barcelona, oamenii lui Jose Mourinho provocându-i Barcelonei prima înfrângere din actualul sezon al La Liga, după nouă victorii la rând ale catalanilor.

Cum era de aşteptat, Jose Mourinho a savurat din plin succesul, însă nu a ezitat să se războiască din nou cu brigada de arbitri, reproşându-le celor din camera VAR că nu au intervenit pentru a acorda un penalty Realului şi a elimina un jucător din tabăra adversă.