Observator » Sport » Realul lui Mourinho, victorie mare pe Camp Nou 

Realul lui Mourinho, victorie mare pe Camp Nou 

Realul lui Jose Mourinho a obţinut o victorie mare împotriva Barcelonei, pe Camp Nou Realul lui Jose Mourinho a obţinut o victorie mare împotriva Barcelonei, pe Camp Nou - Profimedia
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
| Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.10.2026, 07:22 | Modificat la 26.10.2026, 07:24

Cel mai aşteptat meci de fotbal al toamnei s-a jucat duminică seara, pe Camp Nou, iar Real Madrid a reuşit să obţină o victorie mare pe terenul rivalei FC Barcelona, scor 2-1.

Disputat într-un ritm extrem de alert şi cu multe intrări la limita regulamentului, meciul dintre FC Barcelona şi Real Madrid a fost decis, în cele din urmă, de gafele comise de defensiva catalanilor.

Real a condus la pauză, 1-0, după ce, chiar înainte de finalul reprizei, Gerard Martin a degajat un balon direct în Mbappe şi mingea a sărit în poarta nefericitului Joan Garcia.

Raphinha a egalat în minutul 61, după un atac fulger al catalanilor, dar, pe final, Mbappe a făcut dubla, după o nouă fază în care defensiva gazdelor a fost visătoare, şi a adus victoria "galacticilor", 2-1.

Articolul continuă după reclamă

Graţie acestui succes, Real se apropie la doar trei puncte de liderul FC Barcelona, oamenii lui Jose Mourinho provocându-i Barcelonei prima înfrângere din actualul sezon al La Liga, după nouă victorii la rând ale catalanilor.

Cum era de aşteptat, Jose Mourinho a savurat din plin succesul, însă nu a ezitat să se războiască din nou cu brigada de arbitri, reproşându-le celor din camera VAR că nu au intervenit pentru a acorda un penalty Realului şi a elimina un jucător din tabăra adversă.

barcelona real madrid jose mourinho victorie real madrid
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.