Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Transylvania Open

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, s-a calificat, luni, în turul doi al turneului Transylvania Open.

Sorana, locul 36 WTA trecut cu succes de runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2026, în urma unei victorii în minimum de seturi semnate împotriva Kamillei Rakhimova din Uzbekistan.

6-4, 6-4 a fost scorul prin care s-a impus jucătoarea din țara noastră, favorită număr trei la câștigarea trofeului pus în joc în Arena BT din Cluj-Napoca. Meciul a durat o oră şi 40 de minute.

În turul doi, o va înfrunta pe Tamara Zidansek, locul 153 WTA.

Articolul continuă după reclamă

2026 va fi ultimul an în circuitul profesionist de tenis

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist (WTA), într-o postare făcută pe pagina contul său de Instagram.

''Iubesc tenisul. Iubesc disciplina, rutina, munca dificilă. Competiţia şi adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar, ca totul în viaţă, are un sfârşit. Anul viitor va fi al 20-lea pentru mine în circuit ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am aşteptat niciodată să joc atât de mult timp, dar ultimii ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au împins să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit'', a transmis Cîrstea.

''Când iubeşti ceva atât de mult, nu e uşor să spui 'adio'. Deocamdată nu este la revedere, ci ''ne mai vedem'. Încă mai am multe lucruri de îmbunătăţit, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să realizez unele dintre ele anul viitor şi să închei această carieră minunată într-o notă înaltă şi în termenii mei'', a mai spus jucătoarea română.

''Ador tenisul şi sunt foarte norocoasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi-a dat şi m-a învăţat. Acest sport i-a permis unei fetiţe de patru ani, care a ţinut racheta pentru prima oară, să îşi trăiască visul. Un vis frumos, în care toate sacrificiile au meritat din plin. Aştept cu nerăbdare să mă văd din nou cu fanii mei, cu prietenii şi cei apropiaţi lângă teren şi pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulţumesc Tenis, îşi vor fi îndatorată pentru totdeauna. Ne vedem în 2026 şi vă mulţumesc tuturor pentru susţinerea necondiţionată'', a concluzionat Cîrstea.

Sorana Cîrstea se află în acest moment pe locul 36 în clasamentul WTA, cu 1.303 puncte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰