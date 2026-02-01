România accelerează cu toată viteza! Convoiul ţării noastre a pornit astăzi în cursa spre Raliul Monte-Carlo, una dintre cele mai vechi şi mai prestigioase competiţii din lume. Avem 5 echipaje în concurs. Piloţii şi-au turat motoarele cu puţin timp în urmă şi au pornit spre Valence.

Aşa a pornit la drum una dintre cele 5 echipe româneşti, care participă la celebrul Raliu Monte-Carlo Istoric. Fostul premier, Călin Popescu Tăriceanu, va concura cu o Lancia din 1974.

"Fiind la prima participare, trebuie să fiu sincer, am ceva emoţii, dar şi o plăcere imensă pentru că mi-am văzut, ceea ce se numeşte, visul cu ochii! Avem aproape 900 de kilometri de parcurs de concentrare, maşinile care sunt adunate alături de maşina cu care concurez o să vedeţi că au în parbriz în partea din dreapta sus o etichetă fie cu H, fie cu M, lucru care indică viteza medie cu care vor merge", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, pilot la Raliul Monte Carlo.

Cu nici 24 de ore în urmă, maşinile au trecut prin etapa obligatorie de verificare.

Cursa de astăzi este doar începutul competiţiei legendare: piloţii trebuie să ajungă în Valence, Franţa. Autoturismele au rute diferite, care pornesc din 6 puncte de start.

"Este o atmosferă extraodinară, o vreme superbă, sunt 267 de maşini pe lista de înscrieri în acest raliu. Este doar despre maşini de epocă, maşini care obligatoriu să fi participat la raliu în perioada în care maşina era nouă", a declarat Edwin Keleti, Director Sportiv Federaţia Română de Automobilism Sportiv.

"Va dura o zi de legătură până în Valence, de unde urmează să avem încă 4 zile de concurs, cu multe probe speciale, în total sunt aprox. 3.000 de kilometri de concurs, pe care încercăm să îi parcurgem fără penalităţi!", a declarat Viorel Ognean, pilot la Raliul Monte Carlo.

Fiecare continent şi-a trimis reprezentanţi la competiţie. Printre ei sunt şi foşti campioni mondiali la raliuri, cum ar fi francezul Bruno Saby.

"Echipa noastră poartă un nume simbolic, inspirat de victoria obţinută de Petre Cristea, la acelaşi raliu, acum 90 de ani", a declarat Bruno Saby.

"Ne bucurăm că am reuşit să adunăm 5 echipaje româneşti şi să îi aducem un omagiu lui Petre Cristea", a declarat Levente Kovacs, pilot la Raliul Monte Carlo.

"Este un vis care a devenit realitate, un plan elaborat în decursul a doi ani!", a declarat Adrian Georgescu, pilot la Raliul Monte Carlo.

Marţi, mâinile vor fi din nou pe volan, odată cu debutul competiţiei propriu-zise. Piloţii au în faţă un traseu dificil, pe drumuri de munte celebre, parcurse inclusiv pe timp de noapte. Probele nu vor fi însă contracronometru, ci cu viteze impuse. Oricine le încalcă, va fi penalizat.

