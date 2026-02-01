Antena Meniu Search
Australian Open 2026. Alcaraz l-a învins pe Djokovic şi a câştigat pentru prima oară turneul

Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovic, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 14:13
Alcaraz, 22 de ani, a trecut de sârbul de 38 de ani, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 după un meci care a durat trei ore şi două minute.

Numărul 1 mondial mai are în palmares două titluri la Roland Garros (2024, 2025), două la Wimbledon (2023, 2024) şi două la US Open (2022, 2025).

australian open australian open 2026 novak djokovic carlos alcaraz
