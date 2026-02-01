Australian Open 2026. Alcaraz l-a învins pe Djokovic şi a câştigat pentru prima oară turneul
Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovic, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră
- Australian Open 2026. Alcaraz l-a învins pe Djokovic şi a câştigat pentru prima oară turneul - Profimedia
Alcaraz, 22 de ani, a trecut de sârbul de 38 de ani, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 după un meci care a durat trei ore şi două minute.
Numărul 1 mondial mai are în palmares două titluri la Roland Garros (2024, 2025), două la Wimbledon (2023, 2024) şi două la US Open (2022, 2025).
