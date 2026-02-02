Cine este medicul găsit mort într-un spital privat din Pitești. Alin era căsătorit și avea un copil

Un medic kinetoterapeut, în vârstă de 33 de ani, a fost găsit mort într-un spital privat din Pitești. Alin era căsătorit și avea un copil. Soția lui, tot medic, lucra la Spitalul Județean Argeș. Polițiștii cercetează cazul.

Nimic nu anunța tragedia care avea să aibă loc. Alin mersese, luni, la serviciu dimineața, ca în oricare altă zi. Comportamentul său nu a ridicat semne de întrebare în rândul colegilor.

Bărbatul a fost găsit fără viață de colegii săi în biroul în care își desfășura activitatea. Impactul a fost devastator pentru angajații spitalului. Kinetoterapeutul era considerat un om echilibrat, dedicat profesiei și familiei. În acest moment nimeni nu își poate explica gestul. Surse apropiate citate de ziarulargesul.ro spun că inclusiv în perioada recentă Alin și soția au publicat pe rețelele de socializare fotografii de familie. Imaginile apărute în preajma sărbătorilor îi arătau ca pe o familie unită și fericită.

Găsit mort la locul de muncă

Articolul continuă după reclamă

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a confirmat că în data de 2 februarie polițiștii au fost sesizați. Un bărbat fusese găsit mort într-o unitate medicală privată. Au intervenit polițiștii Secției 1 Pitești. Cercetările sunt făcute de Biroul Investigații Criminale sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Pentru stabilirea cauzei decesului a fost dispusă o autopsie medico-legală.

Alin era kinetoterapeut și activa la secția recuperare, medicină fizică și balneologie. Lucra la Muntenia Hospital din anul 2014. Inițial a fost angajat, ulterior a colaborat pe bază de contract.

De-a lungul carierei a făcut stagii de voluntariat la Spitalul Județean de Urgență Pitești. A activat la secțiile ATI și Ortopedie. Kinetoterapeutul a participat la numeroase cursuri de perfecționare în domeniul recuperării medicale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰