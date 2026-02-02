Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cine este medicul găsit mort într-un spital privat din Pitești. Alin era căsătorit și avea un copil

Un medic kinetoterapeut, în vârstă de 33 de ani, a fost găsit mort într-un spital privat din Pitești. Alin era căsătorit și avea un copil. Soția lui, tot medic, lucra la Spitalul Județean Argeș. Polițiștii cercetează cazul.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 21:41
Cine este medicul găsit mort într-un spital privat din Pitești. Alin era căsătorit și avea un copil Alin Neacșu - Facebook

Nimic nu anunța tragedia care avea să aibă loc. Alin mersese, luni, la serviciu dimineața, ca în oricare altă zi. Comportamentul său nu a ridicat semne de întrebare în rândul colegilor.

Bărbatul a fost găsit fără viață de colegii săi în biroul în care își desfășura activitatea. Impactul a fost devastator pentru angajații spitalului. Kinetoterapeutul era considerat un om echilibrat, dedicat profesiei și familiei. În acest moment nimeni nu își poate explica gestul. Surse apropiate citate de  ziarulargesul.ro spun că inclusiv în perioada recentă Alin și soția au publicat pe rețelele de socializare fotografii de familie. Imaginile apărute în preajma sărbătorilor îi arătau ca pe o familie unită și fericită.

Găsit mort la locul de muncă

Articolul continuă după reclamă

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a confirmat că în data de 2 februarie polițiștii au fost sesizați. Un bărbat fusese găsit mort într-o unitate medicală privată. Au intervenit polițiștii Secției 1 Pitești. Cercetările sunt făcute de Biroul Investigații Criminale sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Pentru stabilirea cauzei decesului a fost dispusă o autopsie medico-legală.

Alin era kinetoterapeut și activa la secția recuperare, medicină fizică și balneologie. Lucra la Muntenia Hospital din anul 2014. Inițial a fost angajat, ulterior a colaborat pe bază de contract.

De-a lungul carierei a făcut stagii de voluntariat la Spitalul Județean de Urgență Pitești. A activat la secțiile ATI și Ortopedie. Kinetoterapeutul a participat la numeroase cursuri de perfecționare în domeniul recuperării medicale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

medic mort spital privat pitesti arges
Înapoi la Homepage
Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România
Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Cine este medicul găsit mort într-un spital privat din Pitești. Alin era căsătorit și avea un copil