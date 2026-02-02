Clasament WTA, 2 februarie 2026: Elena Rybakina, învingătoarea de la Australian Open 2026, a urcat pe podium

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 2 februarie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că una dintre performerele săptămânii este nimeni alta decât Elena Rybakina, din Kazahstan, sportivă care, la sfârşitul săptămânii trecute, a câştigat Australian Open 2026, primul Grand Slam de tenis al anului.

Rybakina s-a impus în finala de la Melbourne, împotriva sportivei Aryna Sabalenka, din Belarus, scor 6-4, 4-6, 6-4, iar graţie acestui succes şi-a asigurat punctele necesare pentru a urca două poziţii în clasamentul WTA din 2 februarie 2026. Concret, Rybakina a ajuns pe locul 3 mondial, cu 7.610 puncte, după ce le-a depăşit pe americancele Amanda Anisimova şi Coco Gauff.

În ciuda înfrângerii din finala de la Australian Open 2026, Aryna Sabalenka rămâne lider autoritar în ierarhia mondială, sportiva din Belarus având peste 3.000 de puncte avans faţă de Iga Swiatek, din Polonia, şi 3.380 puncte avans faţă de Rybakina.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.990 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 7.987 puncte, 3. Elena Rybakina (Kazahstan) - 7.610 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 6.680 puncte, 5. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.423 puncte, 6. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.103 puncte, 7. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.731 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.267 puncte, 9. Belinda Bencic (Elveţia) - 3.342 puncte, 10. Elina Svitolina (Ucraina) - 3.205 puncte.

Dintre jucătoarele din România, Jaqueline Cristian rămâne cel mai bine cotată, ea ocupând, săptămâna aceasta, locul 35 mondial, cu 1.307 puncte. Însă, imediat în spatele ei, pe locul 36 mondial, a urcat Sorana Cîrstea, cu 1.303 puncte, în timp ce Elena Gabriela Ruse, cu un parcurs bun la Australian Open 2026, a avansat şi ea şapte poziţii în ierarhia WTA ajungând tocmai pe locul 72 mondial, cu 892 puncte.

