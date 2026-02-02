Apa de băut, vândută cu 15 lei sticla, nu mai este un lux la aeroportul Otopeni! Pasagerii vor avea la dispoziţie 14 puncte de alimentare gratuite, ca în aerogările din Occident. Primul a fost dat în folosinţă astăzi, iar celelalte, vor fi deschise zilele următoare.

Pasagerii care trec prin aeroportul Otopeni nu mai sunt obligaţi să cumpere apă îmbuteliată. Apa de la robinet este potabilă şi poate să fie băută în siguranţă, anunţă Compania de Aeroporturi Bucureşti.

În terminalul Plecări al aeroportului Otopeni, a fost instalată prima stație de apă potabilă pentru pasageri. Stația are dozator cu senzor pentru reumplerea sticlelor și cișmea. Este concepută inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Aeroportul folosește apă din foraje proprii, de mare adâncime, care ajunge la robinete printr-o rețea de conducte de 23 de kilometri. În afara dozatorului pus astăzi în funcţiune, vor fi montate încă 13 în ambele terminale, după controlul de securitate, în zona cafenelelor, şi în apropierea porţilor de îmbarcare.

"E mai scumpă ca în Italia! Dacă o avem, e şi păcat să nu o facă, că apă avem!", spune o femeie.

"Mi se pare super. Am văzut în multe locuri şi chiar mă bucur că a apărut şi la noi. Era un chin foarte mare, mai ales cu preţurile care sunt în aeroport.", adaugă un bărbat.

Două dozatoare pentru apă gratuită vor fi montate şi la aeroportul Băneasa.

"Foraje de mare adâncime, la 400 de m, ea este tratata, stocată corespunzător şi apoi trimisă către pasageri De asemenea, cei care nu vor să bea de la robinet, vor fi instalate inclusiv 16 staţii, care au şi dispozitive pentru încărcarea sticlelor.", explică Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt CN Aeroporturi Bucureşti.

Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București spun că problema apei potabile a fost rezolvată după mai multe intervenții tehnice.

Pasagerii pot trece acum de securitate cu sticle goale, pe care le pot reumple gratuit din aceste stații și le pot lua apoi la bordul aeronavei.

În perioada următoare, restricţiile se vor relaxa și mai mult: pasagerii vor putea duce în bagajele de mână lichide în recipiente de peste 100 de mililitri. Aeroportul Otopeni a avut anul trecut peste 17 milioane de călători.

