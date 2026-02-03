Un român și un grec, angajați în portul Hamburg, arestaţi. Ar fi încercat să saboteze nave militare germane

Autoritățile din Germania, Grecia și România au arestat doi suspecți, un cetățean român și unul grec, acuzați de tentativă de sabotaj împotriva unor nave militare germane, în portul Hamburg, potrivit Eurojust.

Conform Eurojust, cei doi bărbați, în vârstă de 37 de ani (românul) și 54 de ani (grecul), erau angajați în portul Hamburg și sunt suspectați că, anul trecut, ar fi încercat să avarieze mai multe corvete destinate Marinei Germane, aflate într-un șantier naval.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi comis mai multe acte de sabotaj, printre care introducerea a peste 20 de kilograme de pietriș abraziv în blocul motor al navelor, perforarea conductelor de apă dulce, îndepărtarea capacelor rezervoarelor de combustibil și dezactivarea sistemelor electronice de siguranţă.

Dacă aceste intervenții nu ar fi fost descoperite la timp, ele ar fi putut provoca avarii majore, ar fi întârziat plecarea navelor și ar fi pus în pericol operațiunile Marinei Germane, avertizează procurorii.

Arestarea suspecților, un cetățean român și unul grec, a avut loc astăzi în Germania și Grecia, în baza mandatelor emise de Parchetul din Hamburg. În paralel, autoritățile au efectuat percheziții la locuințele suspecților din Germania, Grecia și România, de unde au fost ridicate probe relevante pentru anchetă.

Operațiunea a implicat mai multe instituții: Parchetul General Hamburg, Poliția Landului Hamburg, în Germania, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tracia, Judecătorul de instrucție din Komotini, Poliția de Investigații Criminale în Grecia şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT Structura Centrală, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța în România.

