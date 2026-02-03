Sunt crocante, pe vremuri ne stingeam foamea cu ele, iar acum sunt sunt considerate specialităţi europene. Scovergile, căci despre ele este vorba, pun, şi ele, România pe harta culinară a lumii. O platformă care promovează gastronomia autentică plasează desertul, obţinut odinioară din aluatul de pâine dospit, în primele 40 cele mai gustoase lipii din Europa. Pentru gospodinele noastre, nu e nicio surpriză: nimic nu bate bucătăria românească.

Un aluat simplu care, în câteva minute, se transformă într-un desert popular deja în toată lumea. Denumirea de scovergi provine din slava veche, mai exact din cuvântul "skovrada", care înseamnă tigaie. Practic, numele face trimitere chiar la modul de preparare: aluat prăjit direct în tigaie, aşa cum se făcea odinioară.

Aurii, pufoase şi de-a dreptul irezistibile, scovergile pot fi savurate cu o cană de lapte, iaurt sau cu dulceaţă. Nu înainte de a le trece pe sub o ploaie de zahăr pudră. În restaurante sau patiserii, desertul tradiţional se vinde cu 15-17 lei. Plate sau răsucite, în funcţie de regiune, scovergile noastre au ajuns până pe locul 37 în topul celor mai bune lipii europene.

"Scovergile îmi amintesc foarte mult de copilărie, sunt o amintire vie, păstrată cu drag de gospodinele din Bucovina. Eu personal le gătesc copiilor", a explicat o femeie.



Din Bucovina, direct în topul Taste Atlas, un clasament care, anul trecut, punea bucătăria românească pe locul 31 în lume. Cât despre rivalele scovergilor, două tipuri de focaccia, alla genovese şi baresse, conduc clasamentul celor mai bune lipii. Locul trei este ocupat de Mekitsa, varianta bulgărească a scovergilor, servită de obicei la micul dejun. Găsim în top, pe locul 13, şi fratele unguresc şi sărat al scovergilor: langoşii umpluţi cu brânză, smântână sau caşcaval.

