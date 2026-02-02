Gerul ne aruncă în aer facturile la gaze. Nota de plată pentru ianuarie a început să vină şi e mai mare faţă de iarna trecută, cu cel puţin 30%. Resimt diferenţele în special românii care au locuinţele neizolate. De la finalul lunii martie, tariful nu va mai fi plafonat.

Frigul de afară ne arde la buzunare. Facturile la gaze pe lună ianuarie sunt în medie cu 30 la sută mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Sunt însă români care au de plată cu 50 la sută mai mult

"La casa de la curte, factura a venit în jur de 1.200 de lei. Doar pentru gaze", a subliniat un locatar.

"De trei ori ca înainte. De la 100-150 de lei, la 450 de lei. Am mai oprit căldura, mai pun o pătură", a spus o persoană.

Diferențe mari între locuințe izolate și neizolate

În apartamentele izolate, majorarea la factura de gaze poate oscila între 100 de lei şi 200 de lei, în timp ce în locuinţele neizolate creşterea ar putea fi cuprinsă între 200 de lei şi 400 de lei. Pentru case, diferenţele sunt şi mai mari. Spre exemplu, la o casă de lângă Bucureşti, cu o suprafaţă de 140 mp, factura de gaze a crescut de la 1.500 de lei, cât era anul trecut, la 2.000 de lei.

"Ţine de termoizolarea locuinţelor, sunt nişte măsuri care trebuiau să fie luate. Inclusiv persoanele fizice să fie ajutate cu genul ăsta de lucrări. Sunt foarte multe locuri din ţară unde oamenii trăiesc la case. Ajung să-şi plătească un sfert din venituri pe facturi", a declarat Corina Murafa, expert energie.

"Am avut cea mai geroasă iarnă din ultimii 5 ani. A cauzat şi un consum mai mare, de aproximativ 20%, la nivel naţional. Acest lucru se vede în facturile fiecăruia. Fără să fie o creştere a preţului, se regăseşte în factura finală", a explicat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

România apelează la importuri în zilele foarte reci

Consumul mai mare de gaze e susţinut de importuri. Într-o zi geroasă, România ajunge să importe până la 30% din cât consumă.

"Nu putem să facem faţă doar cu gazul injectat în depozite. Nu putem să scoatem atât de mult gaz pe cât se consumă, din cauza capacităţii de extracţie a depozitelor", a mai precizat expertul în energie.

Momentan, preţurile mari la care importăm nu se văd în factură. Mai avem două luni cu tarife plafonate.

"Suntem singura ţară din Uniune care a mai rămas cu o intervenţie pe gaze. Din cauza asta avem şi o procedură de infringement. Are sens să liberalizăm şi noi", a completat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Autorităţile pregătesc o schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, care se va aplica de iarna viitoare.

