Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade

Cod galben de ger în mai multe regiuni, până marți dimineață. Temperaturile minime pot coborî, pe timpul nopții, până la minus 20 de grade Celsius. Circulație în condiții de iarnă, luni dimineața, pe autostrăzile A1 (București-Vâlcea) și A2 (București-Constanța), precum și pe DN6 (București-Drobeta Turnu Severin). Carosabilul este acoperit parțial cu zăpadă, iar autoritățile intervin cu utilaje de deszăpezire. Nu sunt raportate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul complet oprit.

În Capitală a nins întreaga noapte, iar în Moldova s-au înregistrat temperaturi de până la minus 16 grade Celsius. Mai mult, meteorologii anunţă că valul de aer extrem de rece, venit din Câmpia Rusă, se va simți și mai puternic de azi încolo, când peste jumătate de ţară va fi sub cod galben de ger. De vreme mai caldă vom avea parte abia spre mjlocul săptămânii.

Cod galben de ger în peste jumătate de țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o atenționare de cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, valabilă până marți dimineața în peste jumătate de țară.

În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7-9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

Când se opresc ninsorile şi gerul în ţară

De altfel, până miercuri, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului. Până pe 4 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, vor fi ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei și ghețuș ninsoare viscolită.

Cum va fi vremea în Capitală

Vremea va fi deosebit de rece la București în primele două zile ale acestei săptămâni iar temperatura maximă nu va depăși minus 4 grade pe parcursul zilei de luni. Cerul va fi mai mult noros și mai ales pe parcursul zilei va ninge slab (în jurul a 1 cm). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de -9 grade. Marți, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -2...0 grade, iar cea minimă de -8...-6 grade.

Cum se circulă pe drumuri

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat, la ora 06:5, că la nivelul țării traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Filiași, în apropierea localității Lunca Banului, județul Mehedinți, unde a avut loc o coliziune între un microbuz și o autospecială de deszăpezire. În urma accidentului au rezultat cinci persoane care au fost transportate la spital cu răni ușoare.

Se circulă în condiții de iarnă pe autostrăzile A1, București - Râmnicu Vâlcea și A2 București - Constanța, fiind identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri. Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației. De asemenea, în urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, fiind semnalate precipitații sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricții de circulație. Se acționează cu utilaje pentru asigurarea fluenței traficului.

Pe celelalte artere rutiere principalele la nivel național, respectiv autostrăzile A3 București - Ploiești, A7 Ploiești - Adjud, dar și pe DN 1 Ploiești - Brașov și DN 7 Pitești - Sibiu traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Pe timpul nopții nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condițiile meteorologice.

Traficul rutier a fost oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, în apropierea localității Călimănești, județul Vâlcea, după ce a avut loc o coliziune între două ansambluri rutiere. În urma accidentului nu au rezultat persoane rănite.

