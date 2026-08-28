Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la US Open 

Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse, reprezentantele României la ediţia din acest an a US Open, ultimul Grand Slam de tenis al anului, şi-au aflat adversarele din primul tur al competiţiei dotate cu premii totale în valoare de circa 108 milioane de dolari.

Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse au fost repartizate pe aceeaşi secţiune a tabloului principal de simplu feminin şi, măcar teoretic, s-ar putea înfrunta în faza optimilor de finală.

Totuşi, cele două au misiuni dificile până la a ajunge în faza optimilor de finală. De altfel, Elena Gabriela Ruse are o adversară de top încă din primul tur. Sportiva noastră a avut ghinion la tragerea la sorţi şi o va înfrunta pe americanca Jessica Pegula, a 3-a favorită a turneului şi finalistă la US Open în 2024. Jessica Pegula şi Elena Gabriela Ruse nu s-au mai înfruntat până acum. Învingătoarea dintre cele două ar putea să dea, în turul II, peste nimeni alta decât legendara Venus Williams, dacă această trece, în primul tur, de o altă jucătoare din Statele Unite ale Americii, Sofia Kenin, fostă loc 4 mondial şi fostă campioană la Australian Open.

Sorana Cîrstea a fost desemnată a 16-a favorită la câştigarea turneului, astfel că, măcar în primul tur, va avea o adversară mai slab cotată. Sorana, actualmente locul 17 mondial, o va înfrunta, în primul tur de la US Open, pe Julia Grabher, din Austria, ocupanta locului 114 mondial.

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Sorana Cîrstea şi Julia Grabher s-au mai înfruntat de două ori până acum. În 2020, la Linz, românca a profitat de abandonul adversarei sale. În 2022, la Istanbul, Sorana s-a impus fără mari emoţii, 7-5, 6-1.

Dacă trece de Julia Grabher, Sorana Cîrstea joacă, în turul II, cu învingătoarea dintre Viktorija Golubic (Elveţia) şi Diane Perry (Franţa).