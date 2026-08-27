Universitatea Craiova dă, în Armenia, bătălia decisivă pentru grupa Europa League 

Universitatea Craiova, singura echipă din România rămasă în cupele europene, joacă joi seara, de la ora 19.00, în Armenia, meciul decisiv pentru o eventuală calificare în grupa de Europa League.

Oltenii dau piept cu Ararat Armenia, nimeni alta decât campioana Armeniei, iar partida începe, practic, de la 1-1, rezultatul înregistrat în manşa tur, de săptămâna trecută, din Oltenia.

Chiar dacă s-a încurcat în duelul de pe teren propriu, Universitatea este văzută, în continuare, drept favorită la calificare, cei mai mulţi dintre specialişti considerând că armenii au scăpat cu şansă cu un rezultat de egalitate în manşa tur.

Totuşi, fotbaliştii Universităţii nu trebuie să se considere dinainte învingători, armenii arătând în dese rânduri că sunt pregătiţi să lupte pentru obiectivul propus.

Articolul continuă după reclamă

Învingătoarea din dubla Ararat Armenia - Universitatea Craiova merge în grupa Europa League, în timp ce învinsa va trebui să se mulţumească cu participarea în grupa Conference League, unde sunt mai puţini bani puşi în joc, iar eventualii adversari nu reprezintă reţete economice de invidiat.