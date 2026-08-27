Observator » Sport » Reacţia lui Jose Mourinho, după ce Mbappe a reuşit o triplă cu Real Sociedad în La Liga 

Reacţia lui Jose Mourinho, după ce Mbappe a reuşit o triplă cu Real Sociedad în La Liga 

Atacantul francez Kylian Mbappe a fost de neoprit în Real Madrid - Real Sociedad 4-1 Atacantul francez Kylian Mbappe a fost de neoprit în Real Madrid - Real Sociedad 4-1 - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.08.2026, 15:13 | Modificat la 27.08.2026, 15:16

Real Madrid a obţinut, miercuri seara, o victorie extrem de importantă în La Liga, campionatul de fotbal al Spaniei, "galacticii" reuşind să se impună fără probleme, scor 4-1, în duelul cu Real Sociedad de pe teren propriu.

Partida a fost la discreţia gazdelor, Real Madrid încheind duelul cu 11-3 la şuturi pe poartă. De departe eroul meciului a fost francezul Kylian Mbappe, autorul unei triple. Brazilianul Vinicius şi-a trecut şi el în cont un gol, în timp ce reuşita de onoare a oaspeţilor a purtat semnătura croatului Luka Sucic.

Impulsionat de evoluţia elevului său, Jose Mourinho, antrenorul lui Real Madrid, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mbappe, portughezul spunând despre acesta că "tipul ăsta este incredibil. Mă bucur foarte mult că a intrat în istorie la Cupa Mondială şi îl văd cu o dorinţă imensă de a intra şi în istoria acestui club, Real Madrid".

Pentru Real Madrid urmează un program accesibil în La Liga, "galacticii" jucând, în următoarele patru etape, cu Malaga şi Rayo Vallecano, acasă, şi cu Betis Sevilla şi Elche, în deplasare, înainte de primul mare meci al sezonului, cel cu Atletico Madrid, din 20 septembrie, din deplasare.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
mourinho reactie mbappe tripla jose mourinho kylian mbappe real madrid
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.