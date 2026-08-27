Reacţia lui Jose Mourinho, după ce Mbappe a reuşit o triplă cu Real Sociedad în La Liga 

Real Madrid a obţinut, miercuri seara, o victorie extrem de importantă în La Liga, campionatul de fotbal al Spaniei, "galacticii" reuşind să se impună fără probleme, scor 4-1, în duelul cu Real Sociedad de pe teren propriu.

Partida a fost la discreţia gazdelor, Real Madrid încheind duelul cu 11-3 la şuturi pe poartă. De departe eroul meciului a fost francezul Kylian Mbappe, autorul unei triple. Brazilianul Vinicius şi-a trecut şi el în cont un gol, în timp ce reuşita de onoare a oaspeţilor a purtat semnătura croatului Luka Sucic.

Impulsionat de evoluţia elevului său, Jose Mourinho, antrenorul lui Real Madrid, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mbappe, portughezul spunând despre acesta că "tipul ăsta este incredibil. Mă bucur foarte mult că a intrat în istorie la Cupa Mondială şi îl văd cu o dorinţă imensă de a intra şi în istoria acestui club, Real Madrid".

Pentru Real Madrid urmează un program accesibil în La Liga, "galacticii" jucând, în următoarele patru etape, cu Malaga şi Rayo Vallecano, acasă, şi cu Betis Sevilla şi Elche, în deplasare, înainte de primul mare meci al sezonului, cel cu Atletico Madrid, din 20 septembrie, din deplasare.