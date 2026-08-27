Câţi bani a încasat Răzvan Marin, după ce a marcat în play-off-ul Ligii Campionilor 

AEK Atena a trecut fără emoţii de campioana Bulgariei, Levski Sofia, după 0-0 în deplasare, în tur, şi 4-0 pe teren propriu, în retur. Trimis pe teren încă din primul minut al manşei a doua, Răzvan Marin a fost printre cei mai activi jucători ai grecilor, a marcat golul de 4-0 în minutul 55, din penalty, iar în minutul 86 i-a lăsat locul pe teren lui Arriaga.

A fost primul gol marcat de Răzvan Marin pentru AEK Atena, după patru luni şi jumătate, precedenta reuşind venind tot într-un meci din cupele europene, împotriva lui Rayo Vallecano, în aprilie.

Graţie accederii în grupa de Liga Campionilor, AEK Atena a obţinut posibilitatea de a-şi măsura forţele alături de câteva dintre cele mai tari cluburi din lume. Iar fotbaliştii lui AEK s-au umplut de bani, presa elenă susţinând că Răzvan Marin şi colegii săi ar urma să împartă un bonus în valoare de două milioane de euro pentru calificarea istorică în grupa de Liga Campionilor.