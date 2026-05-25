Torreense, surprinzătoarea câştigătoare a Cupei Portugaliei 

Una dintre cele mai mari surprize din sezonul fotbalistic 2025-2026 s-a produs în Cupa Portugaliei, competiţie câştigată de echipa de Liga a doua SC Uniao Torreense.

Torreense, echipă de Liga a doua, a câştigat Cupa Portugaliei
Formaţia antrenată de Luis Tralhao a produs marea surpriză duminică seara, când a reuşit să se impună, 2-1, după prelungiri, în finala jucată împotriva celor de la Sporting Lisabona.

Kevin Zohi, un atacant din Mali, a deschis scorul pentru Torreense, în minutul 4, însă Sporting a egalat imediat după pauză, prin Luis Suarez. Cum după 90 de minute a fost 1-1, s-a trecut la prelungiri. 

Faza meciului s-a produs în minutul 109. Maxi Araujo este eliminat direct, pentru un fault, iar Stopira a transformat cu siguranţă penalty-ul acordat în urma faultului respectiv.

Cu om în plus, Torreense putea chiar să-şi mărească avantajul pe final, însă şutul lui Ismail Seydi a ocolit de puţin poarta lui Sporting.

Prin câştigarea Cupei Portugaliei, Torreense obţine cel mai bun rezultat din istoria clubului. Culmea, echipa antrenată de Luis Tralhao şi-a asigurat accederea în grupa de Europa League, sezonul 2026-2027, înainte de a-şi asigura promovarea în prima ligă portugheză. Torreense a terminat pe locul 3 sezonul 2025-2026 al Liga Portugal 2 şi a făcut 0-0 pe teren propriu, cu Casa Pia, în prima manşă a barajului de promovare în prima ligă portugheză, manşa a doua urmând să se joace joi, 28 mai, pe terenul celor de la Casa Pia.

