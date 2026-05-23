Fostul campion mondial de Formula 1, Alain Prost, a fost rănit în timpul unui jaf în vila sa din Elveţia

Cvadruplul campion mondial de Formula 1 şi legendă a sportului francez, Alain Prost, a fost rănit la cap marţi dimineaţă, în urma unei agresiuni care a avut loc în timpul unui jaf la domiciliul său din Nyon, Elveţia. Rănile suferite de Alain Prost în timpul jafului ar fi uşoare, scrie Blick.

Potrivit publicaţiei elveţiene Blick, incidentul a avut loc în jurul orei 8:30, când mai mulţi indivizi cu cagule au reuşit să pătrundă în casa sa, situată lângă Lacul Leman, pentru a o jefui. Cvadruplul campion mondial, în vârstă de 71 de ani, ar fi avut o altercaţie fizică cu infractorii şi ar fi fost rănit la cap.

Unul dintre fiii pilotului, obligat să deschidă un seif

Agresorii s-ar fi luat şi de restul familiei şi, sub presiune, l-ar fi obligat pe unul dintre fiii lui Alain Prost să deschidă un seif. Valoarea pagubei nu a fost comunicată. Totuşi, se ştie că Prost are legături strânse cu lumea haute horlogerie (ceasornicărie de lux). De ani buni, el colaborează cu brandul de ceasuri Richard Mille, care i-a dedicat chiar şi o ediţie specială limitată la 30 de exemplare. Nici familia, nici producătorul nu au dorit să comenteze atunci când au fost contactaţi de Blick.

A fost deschisă o anchetă, iar poliţia a mobilizat un dispozitiv important în regiunea Nyon pentru a-i găsi pe agresori. A fost mobilizată şi jandarmeria franceză, poliţia elveţiană temându-se că suspecţii ar putea fugi peste graniţă.

Nu este vorba despre un incident izolat

Acest jaf nu este un incident izolat. Proprietăţile din Elveţia francofonă sunt vizate în mod regulat de infractori. Potrivit mai multor experţi din sectorul bunurilor de lux, aşa-numitele "homejackings" au crescut puternic în regiunea Lacului Geneva în ultima perioadă.

Numai în 2025, cantonul Geneva a înregistrat 18 astfel de cazuri, comise adesea de bande transfrontaliere foarte bine organizate, care vizează colecţii prestigioase de ceasuri.

Rănile suferite de Alain Prost în timpul jafului ar fi uşoare. O echipă de sprijin psihologic a fost mobilizată imediat la domiciliul legendei sportului cu motor. Pilotul s-ar fi îndreptat spre Dubai, unde locuieşte o bună parte din an.

Alain Prost a fost campion mondial de Formula 1 în 1985 (cu McLaren), 1986 (cu McLaren), 1989 (cu McLaren) şi 1993 (cu Williams). El este ultimul pilot francez care a câştigat acest titlu.

