Fostul campion mondial de Formula 1, Alain Prost, a fost rănit în timpul unui jaf în vila sa din Elveţia

Cvadruplul campion mondial de Formula 1 şi legendă a sportului francez, Alain Prost, a fost rănit la cap marţi dimineaţă, în urma unei agresiuni care a avut loc în timpul unui jaf la domiciliul său din Nyon, Elveţia. Rănile suferite de Alain Prost în timpul jafului ar fi uşoare, scrie Blick.

de Redactia Observator

la 23.05.2026 , 15:29
Fostul campion mondial de Formula 1, Alain Prost, a fost rănit în timpul unui jaf în vila sa din Elveţia Fostul campion mondial de Formula 1, Alain Prost - ProfiMedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Potrivit publicaţiei elveţiene Blick, incidentul a avut loc în jurul orei 8:30, când mai mulţi indivizi cu cagule au reuşit să pătrundă în casa sa, situată lângă Lacul Leman, pentru a o jefui. Cvadruplul campion mondial, în vârstă de 71 de ani, ar fi avut o altercaţie fizică cu infractorii şi ar fi fost rănit la cap.

Unul dintre fiii pilotului, obligat să deschidă un seif

Agresorii s-ar fi luat şi de restul familiei şi, sub presiune, l-ar fi obligat pe unul dintre fiii lui Alain Prost să deschidă un seif. Valoarea pagubei nu a fost comunicată. Totuşi, se ştie că Prost are legături strânse cu lumea haute horlogerie (ceasornicărie de lux). De ani buni, el colaborează cu brandul de ceasuri Richard Mille, care i-a dedicat chiar şi o ediţie specială limitată la 30 de exemplare. Nici familia, nici producătorul nu au dorit să comenteze atunci când au fost contactaţi de Blick.

Articolul continuă după reclamă

A fost deschisă o anchetă, iar poliţia a mobilizat un dispozitiv important în regiunea Nyon pentru a-i găsi pe agresori. A fost mobilizată şi jandarmeria franceză, poliţia elveţiană temându-se că suspecţii ar putea fugi peste graniţă. 

Nu este vorba despre un incident izolat

Acest jaf nu este un incident izolat. Proprietăţile din Elveţia francofonă sunt vizate în mod regulat de infractori. Potrivit mai multor experţi din sectorul bunurilor de lux, aşa-numitele "homejackings" au crescut puternic în regiunea Lacului Geneva în ultima perioadă.

Numai în 2025, cantonul Geneva a înregistrat 18 astfel de cazuri, comise adesea de bande transfrontaliere foarte bine organizate, care vizează colecţii prestigioase de ceasuri.

Rănile suferite de Alain Prost în timpul jafului ar fi uşoare. O echipă de sprijin psihologic a fost mobilizată imediat la domiciliul legendei sportului cu motor. Pilotul s-ar fi îndreptat spre Dubai, unde locuieşte o bună parte din an.

Alain Prost a fost campion mondial de Formula 1 în 1985 (cu McLaren), 1986 (cu McLaren), 1989 (cu McLaren) şi 1993 (cu Williams). El este ultimul pilot francez care a câştigat acest titlu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

alain prost formula 1 f1
Înapoi la Homepage
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că legea salarizării unitare va elimina inechitățile din sistem?
Observator » Sport » Fostul campion mondial de Formula 1, Alain Prost, a fost rănit în timpul unui jaf în vila sa din Elveţia
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.