George Russell de la Mercedes va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Canadei

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Canadei, după ce a reușit cel mai bun timp al calificărilor desfășurate sâmbătă pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal.

Russell, care a câștigat anterior cursa de sprint din cadrul Grand Prix-ului canadian, îl va avea alături în prima linie a grilei de start pe coechipierul său de la Mercedes, italianul Kimi Antonelli, liderul clasamentului general al piloților.

Linia a doua va fi ocupată de monoposturile echipei McLaren, pilotate de campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris, și de australianul Oscar Piastri.

Septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton (Ferrari) va porni din linia a treia, alături de olandezul Max Verstappenn (Red Bull), cel care a dominat Marele Circ timp de patru sezoane, între 2021 și 2024.

Grila de start a Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei:

Prima linie

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

Linia a 2-a

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren)

Oscar Piastri (Ausralia/McLaren)

Linia a 3-a

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Linia a 4-a

Isack Hadjar (Franța/Red Bull)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Linia a 5-a

Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls)

Franco Colapinto (Argentina/Alpine)

Linia a 6-a

Nico Hulkenberg (Germania/Audi)

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls)

Linia a 7-a

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi)

Pierre Gasly (Franța/Alpine)

Linia a 8-a

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas)

Linia a 9-a

Esteban Ocon (Franța/Haas)

Alexander Albon (Thailanda/Williams)

Linia a 10-a

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin)

Sergio Perez (Mexic/Cadillac)

Linia a 11-a

Lance Stroll (Canada/Aston Martin)

Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac)

