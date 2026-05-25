Kimi Antonelli continuă să domine sezonul de Formula 1 şi câştigă la Montreal

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes), în vârstă de doar 19 ani, continuă să domine sezonul de Formula 1. El a înregistrat, duminică, în Canada, a patra victorie consecutivă, în a cincea etapă a ediţiei din acest an a Campionatului Mondial de F1.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 06:38
Kimi Antonelli continuă să domine sezonul de Formula 1 şi câştigă la Montreal - Profimedia
Antonelli, care doar în Australia, în prima etapă, nu s-a impus, a urcat apoi pe prima treaptă a podiumului în China, Japonia, SUA (la Miami GP) şi Canada.

Pe locul doi a terminat Lewis Hamlton (Ferrari), pe trei s-a clasat Max Verstappen (Red Bull Racing), pe patru Charles Leclerc (Ferrari) şi pe cinci Isack Hadjar (Red Bull Racing).

Top 10 este completat de Franco Colapinto (Alpine), Lian Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams) şi Oliver Bearman (Haas).

Pornit din pole position, George Russell (Mercedes) a abandonat în turul 30.

"A fost o luptă foarte interesantă cu George, am mers la limită şi nu a fost uşor astăzi din cauza vântului. Păcat că a avut o defecţiune, pentru că am fi avut o luptă strânsă, dar acceptăm situaţia. Mulţumesc mult echipei. Când eram singur, a trebuit să gestionez pneurile, dar am avut un ritm bun, aşa că acum aştept cu nerăbdare următoarea cursă", a declarat Kimi Antonelli la final.

