Telenovela interzisă de pe Transfăgărășan: secretul ucrainencei Anna și al pensionarului MApN

A vrut să facă un gest romantic, dar nu și-a ales nici locul și nici momentul potrivit. Bucureșteanul de 55 de ani, care a fost surprins pe Transfăgărășan pictând o inimă uriașă și care a atras mânia internauților care au comentat "Anna, ţine-ţi prostul acasă!", ascunde un secret. La fel și partenera sa, o ucraineancă stabilită în România imediat după izbucnirea războiului.

Potrivit Cancan, cei doi protagoniști trăiesc o telenovelă interzisă și asta pentru că ambii sunt căsătoriți. Mihai, este un pensionar MapN, cu soție și un copil major.

De cealaltă parte, Anna a venit în România împreună cu fiul său de 17 ani, în timp ce soțul său a rămas în Ucraina să lupte pe front. Femeia și-a deschis aici un salon de manichiură și este și instructor de fitness.

Declaraţia de dragoste pentru "ANNA" a stârnit un val de reacţii pe internet

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Povestea de iubire ascunsă care a devenit publică printr-un gest imprudent l-ar putea costa pe pensionarul îndrăgostit până la 6.000 de lei, dar și mariajul său.

Imaginile publicate de reprezentanţii Salvamont când Mihai îi pictează inima și scrie numele Annei au stârnit un val de reacţii dezaprobatoare pe internet. De la "Anna ţine-ţi prostul acasă!", până la mesaje prin care bărbatul este catalogat folosind expresii deloc măgulitoare, cei care au comentat au cerut instituţiilor abilitate sancţionarea acestuia.

Varianta americană, la concertul Coldplay

Varianta românească amintește de un alt caz celebru din timpul concertului Coldplay. Atunci protagonoști au fost Andy Byron, un director executiv care este căsătorit, și Kristin Cabot, directoare în compania sa, la rândul său căsătorită. Cei doi au fost dați în vileag că au o relație, după ce au fost filmați în timp ce se îmbrățișează. Momentul a fost difuzat pe ecranele mari puse la concertul susținut de trupă în apropiere de Boston, iar reacția lor a arătat că ceva poate să fie în neregulă. „Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi”, a spus solistul trupei, Chris Martin.