Capitala s-a umplut de stâlpi antiparcare montaţi pe străzi şi trotuare. Unii nu mai delimitează doar banda de autobuze, trotuarele sau pistele de biciclete, înconjoară pur şi simplu copacii. Iar primăriile de sector au cheltuit milioane pentru aceşti stâlpişori, care costă de la 100 la 350 de lei fiecare.

Peste 20.000 de stâlpi antiparcare au răsărit peste tot prin oraş. Ei nu mai delimitează doar trotuarele, spaţiile pentru pietoni, locurile unde oprirea este interzisă. S a trecut la alt nivel.

Pe Calea Văcăreşti din Sectorul 4 al Capitalei, 7 arbori sunt înconjurati cu 25 de stâlpişori, iar unul dintre ei a fost deja rupt. Cea mai mare problemă acum este a şoferilor care abia dacă mai au loc să facă toată manevrele şi să intre cu maşinile în parcare.

"Cred că mai mult au încurcat, trebuiau să-i pună mult mai aproape și se putea face spațiu mult mai mare de parcare", spun şoferii.

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Utili sau inutili, stalpisorii costă. De la începutul anului şi până acum, primăria sectorului 5 a cheltuit 10.000 de euro pentru 200 de astfel de stâlpi. Asta înseamna 280 de lei bucată. În sectorul 6 au fost mai ieftini, 100 de lei bucată, dar s au montat mai mulți 1400. În sectorul 2 sunt și mai scumpi, până la 350 de lei costă unul singur.

Dar cum s-au montat, aşa s-au şi scos. Pentru că nu aveau nicio utilitate, primăria sectorului 2 a scos recent mai mulţi stâlpi montaţi lângă un spaţiu verde. Pe o stradă din mijlocul Bucureştiului două zone haşurate cu alb sunt înconjurate cu mai mulţi stâlpişori. Sunt 11, iar la un preţ mediu de achiziţie de 250 de lei pentru fiecare stâlpişor, investiţia de aici ajunge la aproape 3.000 de lei.

Stâlpişorii montați la întâmplare pot fi un pericol pentru pietoni

Pe unele trotuare din Capitală au fost montaţi aceşti bolarzi chiar în mijlocul drumului. Mulţi pietoni nu le găsesc utilitatea, aşa că în anumite zone au fost scoşi din asfalt. Şi dacă nu sunt bolarzi, în unele sectoare sunt stâlpişori pe mijlocul trotuarului. Acolo, opt stâlpi înconjoară un singur arbore.

"Păi dacă e pus în mijloc, nu poate să meargă cu căruciorul".

"Poţi să te-mpiedici", spun oamenii.

Primăria Sectorului 3 nu a pariat pe stâlpişori. Mizează pe...borduri!

"Sunt eticheta de lipsă de civilizaţie. Noi am pus acele prefabricate pe care le producem tot noi care functionează foarte bine şi îi descurajează pe cei care ar avea această tentaţie de a parcă peste", spune Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3.

Recent, municipalitatea a montat stâlpi de-a lungul liniei 5 de tramvai ca să îi împiedice pe şoferi să mai circule pe linia transportului public.

"Este aglomerat tot timpul în zona asta, pe toate arterele pe care o luăm stăm bară la bară", spun şoferii

În unele zone însă, stâlpii chiar au adus şoferilor o bandă în plus pe o arteră extrem de ciruclată din nordul capitalei care se transformase în parcare ilegală.