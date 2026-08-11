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Mai mulţi pietoni au fost loviţi pe trotuar de o maşină în Braşov: 2 morţi şi 2 răniţi

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.08.2026, 21:43 | Modificat la 11.08.2026, 22:03

Un autoturism a lovit un grup de pietoni care se aflau pe trotuar, marţi seară, pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov, două persoane au decedat, alta este rănită grav, iar a patra victimă a fost transportată în stare de conştienţă la spital, informează Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). Şoferul are 50 de ani şi, potrivit primelor informaţii, i s-ar fi făcut rău la volan.

"Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical şi a manevrelor de resuscitare efectuate, cea de-a doua victimă, aflată în stare de inconştienţă, nu a răspuns manevrelor, fiind declarată decedată", a transmis sursa citată.

"În jurul orei 21:00, am fost anunţaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov. Din primele informaţii, un autoturism a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar. În urma evenimentului au rezultat patru victime. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată", au transmis reprezentanţii ISU Braşov.

Totodată, sursa citată precizează că o altă victimă este inconştientă, aflându-se în stop cardio-respirator, iar la faţa locului sunt în desfăşurare manevre de resuscitare. O a treia victimă este inconştientă şi a fost intubată, iar cea de-a patra victimă este conştientă şi a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale şi tratament de specialitate.

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La faţa locului s-au deplasat pentru intervenţie trei echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare, un echipaj cu apă şi spumă şi două ambulanţe SAJ.

Intervenţia este în dinamică, mai menţionează ISU Braşov.

Redactia Observator
Redactia Observator
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