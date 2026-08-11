Mai mulţi pietoni au fost loviţi pe trotuar de o maşină în Braşov: 2 morţi şi 2 răniţi

Un autoturism a lovit un grup de pietoni care se aflau pe trotuar, marţi seară, pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov, două persoane au decedat, alta este rănită grav, iar a patra victimă a fost transportată în stare de conştienţă la spital, informează Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). Şoferul are 50 de ani şi, potrivit primelor informaţii, i s-ar fi făcut rău la volan.

"Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical şi a manevrelor de resuscitare efectuate, cea de-a doua victimă, aflată în stare de inconştienţă, nu a răspuns manevrelor, fiind declarată decedată", a transmis sursa citată.

"În jurul orei 21:00, am fost anunţaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov. Din primele informaţii, un autoturism a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar. În urma evenimentului au rezultat patru victime. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată", au transmis reprezentanţii ISU Braşov.

Totodată, sursa citată precizează că o altă victimă este inconştientă, aflându-se în stop cardio-respirator, iar la faţa locului sunt în desfăşurare manevre de resuscitare. O a treia victimă este inconştientă şi a fost intubată, iar cea de-a patra victimă este conştientă şi a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale şi tratament de specialitate.

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La faţa locului s-au deplasat pentru intervenţie trei echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare, un echipaj cu apă şi spumă şi două ambulanţe SAJ.

Intervenţia este în dinamică, mai menţionează ISU Braşov.