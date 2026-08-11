Vremea de mâine 12 august. Canicula pune stăpânire pe mare parte din ţară. Zonele în care sunt aşteptate ploi

Vremea de mâine 12 august

Valorile termice vor fi în scădere și vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și noaptea vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și izolat, posibil, în Munții Apuseni. În zona montană a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov se vor acumula cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

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Vremea de mâine 12 august în ţară

Vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română.

Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade, izolat, în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde, pe arii restrânse, vor fi averse, cu cantități de apă de 1...5 l/mp, și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice, cu rafale în general de 40...50 km/h.

Vremea de mâine 12 august în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 17...20 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului, când rafalele vor atinge 35...40 km/h.