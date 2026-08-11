Canicula şi seceta au adus Europa într-o situaţie extremă. În Franţa şi în Marea Britanie a fost raţioanlizat consumul de apă. Oamenii nu mai au voie să ude grădinile, spaţiile verzi sau să îşi spele maşinile. Apa este rezervată pentru spitale, securitate civilă şi pentru serviciile de salubritate.

Pământuri uscat cât vezi cu ochii şi râuri secate. Este peisajul dezolant care au adus Franţa într-o situaţie disperată. Zeci de milioane de francezi trebuie să aibă grijă cum folosesc fiecare picătură de apă. Nu este permisă irigarea culturilor, udarea gazonului, utilizarea piscinelor, iar spălătoriile auto au fost închise.

"Este activitatea prin care îmi câştig existenţa. Îmi permite să îi plătesc pe cei doi studenţi care lucrează. Dar va trebui să îi concediez", a spus proprietarul unei spălătorii auto.

Mai bine de 30.000 de oameni din 80 de localităţi nu au apă la robinet, iar ei vor primi din cisterne. Şi nu se întrevede nicio speranţă de mai bine. Termometrele se apropie din nou de 40 de grade.

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"Valurile de caniculă sunt ca o carantină. Cine nu vrea să experimenteze căldură stă la interior", spune o femeie.

"Simt că mă sfârşesc. Dar sper că mă voi obişnui. O săptămână nu am folosit aerul condiţionat în casă", declară un bărbat.

Tot canicula ar putea afecta şi alimentarea cu energie electrică. Din cauza temperaturii ridicate a apei din Ocean, meduzele au invadat un canal din apropierea centralei nucleare de la Garvelines. Trei reactoare au fost oprite ca măsură de precauţie.

Apa a fost raţioanlizată şi în Marea Britanie. 45 de milioane de oameni trăiesc în zone secetoase, iar 27 de milioane sunt vizaţii de restricţii la utilizarea apei. În plus, sunt sfătuiţi să nu se răcorească în apele Tamisei.

"E rece. Chiar și într-o zi fierbinte ca asta, temperatura apei rămâne extrem de scăzută", a declarat Mark Anderson, de la Autoritatea Portuară din Londra.

Un incendiu de vegetaţie ameninţă oraşul istoric Kruja, situat la 30 de km de capitala Albaniei. Pompierii sprijiniţi de elicopterele armatei încearcă de patru zile să oprească prăpădul.

"Nu am puterea să mă duc singură să sting focul. Cine ne-a pus în acest pericol? Cine ne-a făcut asta? E sfâșietor!", a spus o femeie, în lacrimi.

În Cehia, ca să scape de caniculă, turiştii care vizitează Praga se răcoresc într-un bar făcut din gheaţă. Pereţii, mesele, sculpturile şi chiar paharele sunt îngheţate. Iar vizitatorii primesc geci şi mănuşi la intrare.

Anticiclonul nord-african s-a instalat confortabil în Italia. 19 oraşe sunt sub cod roşu de caniculă iar numărul este în creştere. Turiştii şi localnicii sunt sfătuiţi să evite deplasările şi expunerea la soare mai ales la orele prânzului. Obiectivele turistice rămân deschise până spre miezul nopţii.

Un bărbat de 80 de ani a murit pe plajă iar un adolescent în vârstă de 17 ani s-a înecat într-un râu din privincia Benevento. Aerul fierbinte şi precipitaţiile rare pun în pericol producţia de orez a celor peste 3500 de ferme concentrate în Valea Po. Italia este cel mai mare producător european de orez.