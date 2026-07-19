Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați

Eroarea care a afectat funcționarea Facebook și Instagram a fost remediată după aproximativ două ore, după ce utilizatorii la nivel mondial au semnalat probleme de acces.

UPDATE Platforma Meta şi-a revenit după aproape 2 ore.

UPDATE Şi Instagram întâmpină probleme tehnice duminică.

"Contul tău este momentan indisponibil din cauza unei probleme tehnice a platformei. Ne așteptăm ca aceasta să fie remediată în scurt timp. Te rugăm să încerci din nou peste câteva minute", este mesajul care le apare utilizatorilor, când încearcă să acceseze Facebook.

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Potrivit Downdetector, cel mai cunoscut site de monitorizare care colectează în timp real informații despre întreruperi de servicii ale platformelor digitale, au fost raportate probleme şi în alte state, printre care Grecia, Serbia şi Statele Unite.