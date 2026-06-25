Rockstar Games a anunţat, în sfârşit, detaliile privind disponibilitatea şi preţurile celui mai nou joc din celebra serie Grand Theft Auto.

Când va fi lansat şi cât costă GTA VI, cel mai aşteptat joc din ultimii 13 ani. Liber la precomenzi - Profimedia Images

Versiunea standard a jocului Grand Theft Auto VI va costa 80 de dolari, în vreme ce varianta Ultimate va putea fi achiziţionată cu 100 de dolari şi va veni, în plus, cu o serie de maşini, haine şi arme în joc.

Când se dă startul la precomenzi

Jocul, dezvoltat pentru consolele PlayStation 5 şi Xbox Series X şi S, va fi disponibil din 19 noiembrie, iar startul la precomenzi se va da la miezul nopţii.

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Cei interesaţi pot opta pentru o versiune digitală sau una fizică, deşi cea fizică îi va trimite tot online pentru download. Versiunile fizice vor fi livrate începând cu 12 noiembrie, ceea ce ar permite instalarea din timp a jocului.

GTA VI, gata după 13 ani

Comenzile digitale vor beneficia de o lună gratuită pentru abonamentul GTA Plus. GTA VI vine după o aşteptare lungă pentru fanii seriei, fiind lansat la 13 ani după GTA V.

Interesul din jurul jocului este atât de mare, încât alţi producători încearcă, de obicei, să nu-şi lanseze propriile creaţii în preajma lansării lui GTA VI, pentru a se bucura de atenţia şi banii gamerilor.