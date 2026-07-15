Adolescenții de 16 și 17 ani din Marea Britanie ar putea avea accesul la rețelele sociale restricționat automat între miezul nopții și ora 06:00. Guvernul susține că măsura îi va ajuta să doarmă mai bine și să se concentreze la școală, însă criticii avertizează că tinerii vor putea dezactiva cu ușurință această opțiune.

Marea Britanie vrea să blocheze rețelele sociale după miezul nopții pentru adolescenții de 16 şi 17 ani - Shutterstock

Aplicații precum Instagram, TikTok și YouTube ar urma să fie indisponibile în mod implicit pentru utilizatorii de 16 și 17 ani în timpul nopții. Restricția nu va fi însă obligatorie, adolescenții având posibilitatea să o elimine din setările conturilor. Autoritățile vor și dezactivarea automată a funcțiilor considerate capabile să creeze dependență, precum redarea automată a clipurilor și derularea infinită a conținutului, potrivit BBC.

Guvernul spune că măsura va îmbunătăți somnul adolescenților

Oficialii britanici susțin că limitarea accesului la platformele sociale pe timpul nopții le-ar putea îmbunătăți adolescenților calitatea somnului, atenția la școală și relațiile cu familia. Ministrul britanic al Tehnologiei, Liz Kendall, a declarat că măsurile sunt importante pentru a-i ajuta pe tineri să se odihnească suficient, să se concentreze asupra studiilor și să petreacă mai mult timp cu familia și prietenii.

Articolul continuă după reclamă

"Vrem ca tinerii să se bucure de beneficiile tehnologiei, având în același timp instrumentele necesare pentru a se dezvolta într-un mediu online sigur", a transmis aceasta.

Guvernul intenționează să prezinte noile reguli în Parlament până la sfârșitul anului 2026. Acestea ar urma să intre în vigoare odată cu interdicția privind accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

Critici: "Nu este suficient"

Planul a fost criticat de mai mulți activiști și specialiști, care susțin că restricția nu va avea efect dacă adolescenții o pot dezactiva. Ellen Roome, mama unui băiat de 14 ani care ar fi murit în urma unei provocări online, consideră că autoritățile ar trebui să adopte măsuri mult mai ferme: "Este ca și cum i-ai oferi unui adolescent de 17 ani o sticlă de alcool și apoi ai muta-o puțin mai departe. O poate lua imediat înapoi", a declarat aceasta pentru BBC Radio 4.

La rândul său, Laura Trott, reprezentantă a Partidului Conservator, a descris planul drept confuz: "Ori cred că tinerii de 16 și 17 ani ar trebui să fie pe rețelele sociale, ori nu. Restricțiile pe care le pot dezactiva nu vor rezolva nimic", a spus ea.

Adolescenții au păreri împărțite

Unii tineri cred că măsura ar putea fi utilă, chiar dacă nu este obligatorie. Alex, un adolescent de 17 ani, a declarat că restricția le-ar putea reaminti utilizatorilor cât timp petrec pe aplicațiile sociale.

Alții spun că ar prefera să își gestioneze singuri timpul petrecut online.

Confidence, în vârstă de 17 ani, care spune că petrece uneori până la șase ore pe zi pe rețelele sociale, susține că ar dezactiva restricția. Ea consideră că, dacă adolescenții de vârsta ei sunt suficient de maturi pentru a lua decizii privind facultatea, ar trebui să își poată controla și timpul petrecut în fața ecranelor.