Acţiunile Microsoft au scăzut brusc, după ce Anthropic a lansat instrumente AI concurente cu suita Office

Acţiunile Microsoft au scăzut brusc cu aproximativ 3%, după ce compania de inteligenţă artificială Anthropic a prezentat o serie de instrumente pentru mediul profesional, care ar putea concura direct cu aplicaţiile din suita Microsoft Office, relatează CNBC.

Anthropic, dezvoltatorul asistentului AI Claude, a anunţat lansarea Claude Sheets, Claude Whiteboards şi Claude Data, instrumente concepute pentru crearea şi gestionarea foilor de calcul, a spaţiilor de lucru colaborative şi a tablourilor de bord pentru analiza datelor.

”Începând de astăzi, Claude poate crea foi de calcul, spaţii de lucru vizuale şi tablouri de bord împreună cu echipa dumneavoastră”, a transmis Anthropic într-o postare pe blogul oficial.

Noile produse ar putea intensifica concurenţa cu Microsoft pe piaţa aplicaţiilor de productivitate, unde suita Office reprezintă una dintre principalele activităţi ale companiei. Reacţia investitorilor reflectă temerile că instrumentele bazate pe inteligenţă artificială ar putea reduce dependenţa companiilor de software-ul tradiţional.

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Anunţul Anthropic vine în contextul pregătirilor pentru listarea sa la bursă, compania publicând recent o versiune modificată a documentelor depuse la autorităţile de reglementare.

Scăderea acţiunilor Microsoft a avut loc în timpul şedinţei de tranzacţionare de marţi, într-o zi în care şi titlurile Nvidia au înregistrat pierderi pe Wall Street.