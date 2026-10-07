Între timp, soldaţi de serviciu încep să devină roboţii pentru industria auto. Inginerii pregătesc androizi care să ajute mecanicii din service-uri şi angajaţii din reprezentanţele de vânzări. Modele uimitoare sunt prezente zilele acestea la Salonul Auto Bucureşti.

Robotul umanoid Monica face ultimele repetiţii. Peste câteva zile va întâmpina clienţi într-un showroom din Bucuresti.

"Ea va fi ghidul principal pe care fiecare client o să-l observe când va intra într-un showroom. Ea te va ghida către fiecare mașină de care ai nevoie. O să meargă împreună cu clientul către masa consultantului de vânzări din showroom. Din China vine. Monica vorbește, vorbește în mare parte engleză. Momentan se lucrează și la varianta de română", a declarat Andrei Creţu, administator IT.

Componente robotice ajută deja mecanicii la service-urile auto.

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"Ăsta este un robot de vopsire de ultimă generație. Este folosit în service-urile auto moderne pentru a produce o calitate de vopsitorie perfectă. Pentru că el nu face erori când aplică lacul. Noi avem 5 service-uri și am achiziționat deja 3 roboți pe care vrem să-i instalăm", a declarat David Ispas, representant service auto.

Mecanicii spun că roboții nu sunt aici să le ia locul, ci să le facă munca mai ușoară. Dacă robotul face treaba grea și murdară, omul rămâne la butoane. De aici controlează și supraveghează fiecare mișcare a lui.

Alte aparate inteligente au fost concepute special pentru a proteja buzunarele şoferilor.

"Aparatul ajută pentru curățarea filtrulului de particule, să nu fie achiziționate ca și filtrul de particule noi. Mecanicul nu poate să facă acest lucru pentru șoferi ajută pentru că un filtru nou, original, costă în jur de 2000 de euro, iar procesul de curățare este în jur de 1000 de euro", a explicat Lori Dincă, director firmă de echipamente industriale.

Piaţa auto se confruntă cu o criză acută de forţă de muncă în service-uri, ceea ce îi determină pe proprietarii marilor service-uri auto să investească masiv în automatizare.