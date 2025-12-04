Tot mai mulți șoferi își repară mașina "după ureche digitală", consultând ChatGPT înainte să ajungă la service. Dar recomandările inteligenței artificiale nu se potrivesc întotdeauna cu realitatea din service-ul auto. Mecanicii avertizează: chiar dacă în unele cazuri ajută să te documentezi cu ajutorul ChatGPT, diagnosticele greșite pot duce la cheltuieli inutile și chiar la riscuri pentru siguranța rutieră.

"Am o defecţiune la cutia automată de viteze. Să vedem ce sfaturi îmi oferă Chat GPT. Paşi practici avem: Nu forţa maşina, schimbă uleiul şi filtrul, diagnosticare electronică, reparaţie sau înlocuire. Ne recomandă să ducem maşina la un service specializat totuşi", aşa arată sfaturile pe care jurnalistul Observator Diana Severin le-a primit de la ChatGPT.

Am mers cu maşina la un mecanic autorizat, dar socoteala inteligenţei artificiale nu se potriveşte cu realitatea din service.

Reporter: Mi-a zis să nu forţez maşina şi să schimb uleiul şi filtrul. În ce măsură sunt adevărate aceste sfaturi?

Articolul continuă după reclamă

Petre Dinulescu, mecanic auto: La cutia automată, pentru reparaţie necesită o diagnoză computerizată pentru a vedea dacă problema este tehnică sau mecanică. În această situaţie, te pune pe un drum greşit. Dacă avem o defecţiune electrică, iar noi ascultăm ChatGPT-ul vom schimba uleiul, un cost de 2.000 de lei, dar am arunca acei bani pe fereastră.

Până să ajungă la un service auto, şoferii recunosc că se consultă cu ChatGPT.

Şofer: Cred că l-am folosit de câteva ori.

Reporter: Putem să avem sau nu încredere în ChatGPT?

Şofer: În proporţie de 30%, putem să avem habar ce avem la maşină cu acest ChatGPT.

"Am încercat, am căutat date despre problemă. În unele cazuri a ajutat, în altele a fost nevoie să mergem la un service auto", a spus un alt şofer.

Mulţi șoferii intră în service convinși că știu exact ce problemă are mașina.

"Te poate duce în eroare. Eu l-am testat şi dacă nu specifici exact cum trebuie, te poate duce pe lângă problemă. În unele cazuri este de mare ajutor pentru utilizatori şi pentru noi, pentru că proprietarul ştie deja la ce se supune şi care sunt problemele în proporţie de 70%", a precizat Petre Dinulescu, mecanic auto.

Cu toate astea, mulţi conducători auto merg pe premisa "crede în inteligenţa artificială şi nu cerceta", iar asta poate fi periculos.

"Împreună cu ChatGPT-ul se apucă ei singuri să şi le repare. Există riscul să schimbe lucruri care nu sunt necesare, să aibă cheltuială adiţională şi, totodată, făcând manoperă la o persoană necalificată poate afecte siguranţa rutieră", a mai spus mecanicul auto.

"Mi-a dat admisie, dar problema era de fapt de la turbină. Un mecanic m-a ajutat mult mai bine", susţine clientul unui service.

Experții atrag atenția că astfel de abordări pot duce la consecințe grave. Amânarea unor reparații esențiale poate afecta funcționarea vehiculului și poate pune în pericol siguranța rutieră.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰