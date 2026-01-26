Antena Meniu Search
Românii profită de rapiditatea şi avansul inteligenţei artificiale. Acum, nu se mai folosesc de softul inteligent doar în viaţa personală, ci şi la birou. 4 din 10 oameni se încred în AI, iar datele apar într-un sondaj realizat de o platforma de recrutare.

de Cristina Niță

la 26.01.2026 , 07:56

Peste 60% dintre angajați folosesc inteligența artificială ca să afle rapid informații din domeniul în care lucrează. Mai mult de jumătate cer ajutorul AI-ului atunci când au de rezolvat o problemă personală.

Alții o folosesc ca să genereze texte, imagini sau sunete, dar și pentru traduceri, rezumate ori calcule. Datele apar într-un sondaj realizat de o platforma de recrutare. Aproape jumătate dintre salariați spun că au încredere în informațiile oferite de chat gpd  atunci când se documentează rapid.

Mulți cred că, în următorii doi-trei ani, inteligența artificială le va face viața mai ușoară și va putea oferi recomandări importante, inclusiv pentru finanțe, sănătate, carieră sau vacanțe.

Totuși, există și rezerve: 40% dintre cei chestionați spun că nu se simt confortabil să ofere unui sistem AI date personale, precum locația, preferințele sau comportamentele lor.

