Pentru că tot mai mulţi oameni folosesc CHAT GPT pe post de medic, compania care a realizat chatbot-ul a anunţat o nouă aplicaţie dedicată exclusiv sănătăţii.

Utilizatorii îşi vor putea încărca dosarul medical acolo ca să obţină răspunsuri cât mai potrivite pentru fiecare în parte. Producătorii speră ca noul produs să devină un asistent medical personal.

Pentru început, ChatGPT Health va fi oferit unui grup restrâns de utilizatori, pentru teste, iar varianta optimizată va apărea în câteva săptămâni. 40 de milioane de oameni din întreaga lume întreabă inteligenţa artificială chestiuni legate de sănătate.

Medicii avertizează: nu vă încredeţi într-un soft în chestiuni atât de delicate şi mergeţi la doctor de fiecare dată când aveţi o problemă.

