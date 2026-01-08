Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video ChatGPT lansează o aplicație dedicată sănătății. Medicii trag un semnal de alarmă

Pentru că tot mai mulţi oameni folosesc CHAT GPT pe post de medic, compania care a realizat chatbot-ul a anunţat o nouă aplicaţie dedicată exclusiv sănătăţii. 

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 17:51

Utilizatorii îşi vor putea încărca dosarul medical acolo ca să obţină răspunsuri cât mai potrivite pentru fiecare în parte. Producătorii speră ca noul produs să devină un asistent medical personal. 

Pentru început, ChatGPT Health  va fi oferit unui grup restrâns de utilizatori, pentru teste, iar varianta optimizată va apărea în câteva săptămâni. 40 de milioane de oameni din întreaga lume întreabă inteligenţa artificială chestiuni legate de sănătate. 

Medicii avertizează: nu vă încredeţi într-un soft în chestiuni atât de delicate şi mergeţi la doctor de fiecare dată când aveţi o problemă.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

chatgpt openai inteligenta artificiala aplicatie sanatate medicina doctor
Înapoi la Homepage
“Ceva incredibil” Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul
&#8220;Ceva incredibil&#8221; Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat?
Observator » Sănătate » ChatGPT lansează o aplicație dedicată sănătății. Medicii trag un semnal de alarmă