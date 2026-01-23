TikTok, undă verde pentru a rămâne funcţional în SUA, în urma unei înțelegeri Trump-Xi Jinping

Aplicația TikTok a înființat o unitate americană care se va ocupa de securitatea datelor și a algoritmului, în urma unui acord intermediat de Donald Trump, punând capăt unei lungi dispute geopolitice privind soarta sa în SUA.

TikTok a anunțat crearea unei noi entități mixte care va gestiona securitatea datelor, a algoritmilor, moderarea conținutului și siguranța software-ului. ByteDance, compania-mamă din Beijing, păstrează controlul asupra principalelor linii de afaceri generatoare de venit din SUA, inclusiv comerțul electronic, publicitatea și marketingul, conform Financial Times.

Consorțiul american ce va deține 80% din această entitate este compus din investitori precum Oracle, Silver Lake și Susquehanna. Printre membrii consiliului de administrație se numără Egon Durban (Silver Lake), Mark Dooley (Susquehanna) și Kenneth Glueck (Oracle).

Donald Trump a salutat acordul: "Sunt atât de fericit că am salvat TikTok! Acum va fi deținut de un grup de Mari Patrioți și Investitori Americani." El i-a mulțumit și liderului chinez Xi Jinping pentru colaborare și pentru aprobarea finală.

Deși o parte din angajații americani TikTok vor trece în noua entitate, mulți vor rămâne angajați ai ByteDance. Conform unui investitor, acordul salvează prezența TikTok în SUA și lasă companiei chineze cele mai multe beneficii economice.

Valoarea ByteDance a crescut recent la circa 500 de miliarde dolari, de la sub 300 miliarde în perioada în care TikTok risca interzicerea în SUA. Cu toate acestea, criticii spun că în ciuda unor îmbunătățiri privind protecția datelor, acordul nu rezolvă pe deplin preocupările legate de securitatea națională.

Structură mixtă a controlului

Acordul prevede o structură mixtă: investitorii americani controlează 80% din entitate, iar ByteDance deține 19,9%, maximul permis de legislația americană. Vicepreședintele JD Vance a evaluat noua companie la 14 miliarde dolari.

Un punct sensibil a fost algoritmul de recomandare al TikTok, extrem de sofisticat. Acesta va fi licențiat de la ByteDance, dar va fi "re-antrenat și actualizat pe baza datelor utilizatorilor americani" și securizat în infrastructura cloud a Oracle. Oracle va garanta și securitatea tuturor datelor utilizatorilor din SUA.

Adam Presser, șeful operațiunilor TikTok, va deveni CEO al noii entități. El este un apropiat al CEO-ului Shou Zi Chew, care va face parte, la rândul său, din consiliul de administrație. Protecția asigurată de acest parteneriat se va extinde și asupra altor aplicații deținute de TikTok în SUA, precum CapCut și Lemon8.

Deși China nu a aprobat public forma finală a acordului, a validat structura de bază. Între timp, unele voci atrag atenția că acest acord ar putea fi analizat în viitor, din cauza selecției controversate a investitorilor implicați.

