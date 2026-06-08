Alertă de vreme severă în mai multe județe. ANM a emis un cod galben de furtuni și vânt puternic - Shutterstock

Potrivit ANM, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp. Meteorologii notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei şi al Moldovei.

Sunt marcate cu Cod galben municipiul Bucureşti şi judeţele Argeş, Bacău, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Tulcea şi Vrancea.

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Cod portocaliu de inundații

Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte se pot produce în continuare creşteri de debite şi niveluri cu depășiri ale cotelor de inundații pe râul Miletin (afluent al râului Jijia) – pe sectorul aferent S.H. Șipote, județul Iași.