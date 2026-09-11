ANM: 2026 poate deveni unul dintre cei mai călduroși ani măsurați în România

România se îndreaptă spre încă un an cu temperaturi record. 2026 are șanse mari să intre în topul celor mai călduroși ani măsurați vreodată în țara noastră, iar vara care tocmai s-a încheiat este deja a patra cea mai caldă din istoria observațiilor meteorologice. Datele au fost prezentate vineri de directorul general al ANM, Elena Mateescu, care avertizează că temperaturile ridicate au venit la pachet cu luni consecutive de deficit de precipitații și cu extinderea secetei în aproape întreaga țară.

"Un grafic realizat de colegii mei de la Climatologie, pentru a pune în evidenţă Top 5 cei mai călduroşi ani, începând din 1900 şi până prezent, în ţara noastră, calculând perioada ianuarie - august 2026, avem 11,46 ca temperatură medie, comparativ cu perioada similară a anului anterior, 2025, an care se află pe locul 4 ca fiind cel mai cald din istorie. Anul 2026 poate să înregistreze o probabilitate ridicată să se alăture seriei anilor cei mai călduroşi în ţara noastră. La nivel mondial, fiecare lună a înregistrat câte un record, nu mai departe iulie şi august pe locul 2 ca fiind cele mai călduroase luni la nivel mondial. Analizând şi temperatura medie lunară şi cantităţile medii lunare de precipitaţii, observăm patru luni consecutive în acest an cu abateri termice semnificative. De asemenea, ceea ce a fost foarte important, şase luni consecutive în care cantităţile deficitare de precipitaţii în fiecare lună au determinat accentuarea şi extinderea secetei pedologice în întreaga ţară, cu efecte şi asupra situaţiei hidrologice în zona ţării noastre. Colegii de la Centrul Naţional de Prognoză au emis în această vară primul Cod roşu, la finalul lunii iunie, pentru zonele de Vest, Centru, Nord a ţării, după care, în extindere spre finalul lunii, în aproape toată ţara, cu cele mai ridicate temperaturi, de 40,8 grade Celsius, în partea de Vest a ţării. Bucureşti s-a apropiat de 38 - 39 de grade", a explicat Mateescu.

Vara lui 2026, a patra cea mai caldă din istoria României

Conform datelor prezentate de către şefa ANM, în clasamentul celor mai călduroase veri din România, cea din 2026 se situează pe poziţia a patra.

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"În Top 5 cele mai călduroase veri, vara anului 2026 este a patra vară cea mai caldă din istorie, cu o abatere semnificativă, de 1,7 (grade, n.r.). Vara 2024 rămâne, până în acest moment, cea mai caldă vară. În 2024, 2025 şi în primele opt luni din 2026, am emis 166, 170, respectiv 152 de avertizări, semn că este posibil să depăşim, până la finalul anului, avertizările generale pentru fenomene meteo periculoase (...) Analizând cantităţile de precipitaţii din această vară, comparativ cu vara anterioară, observăm că cele mai afectate din perspectiva regimului de precipitaţii sunt zonele din partea de Vest a ţării - Crişana, Maramureş, Banat, şi din sudul ţării - în Oltenia, apoi Moldova şi Transilvania (...) Primăvara 2026 a fost a doua cea mai secetoasă din istorie şi, observăm, la o distanţă foarte mică de primăvara anului 1986... Din această iarnă, continuând în primăvară şi cu vara 2026, vedem că cel puţin debutul toamnei este unul promiţător din această perspectivă şi nu excludem să aibă un bilanţ pozitiv în ceea ce priveşte abaterea termică", a spus şefa ANM.