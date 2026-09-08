10 judeţe sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor ajunge aici şi la 35 de grade

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de caniculă, valabilă pentru 10 judeţe, miercuri, 9 septembrie, între orele 12:00 și 18:00.

Termometru care afișează temperaturi de până la 40 de grade într-o zi de vară însorită - Profimedia

Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul și vestul Transilvaniei, unde vremea va deveni mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade Celsius, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest.

Izolat, în unele zone, se vor înregistra chiar condiții de caniculă.

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Vremea în Bucureşti

În București, în același interval de timp, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, cerul va fi senin și vântul va sufla slab și moderat.

„În intervalul 09 septembrie, ora 12 - 09 septembrie, ora 18, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică”, mai informează ANM.