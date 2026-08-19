Un medic rezident în hematologie a murit astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București. Unitatea medicală a transmis că acesta s-ar fi sinucis.

"Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că, în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfășura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar", potrivit Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Iniţial s-a vehiculat că acesta s-a aruncat de la etajul 3, dar potrivit informaţiilor Observator, medicul ar fi căzut de la etajul 14. Ajunși la fața locului, salvatorii au încercat să-l resusciteze, însă leziunile suferite erau incompatibile cu viața.

Conducerea unităţii medicale a transmis condoleanțe familiei și colegilor medicului și și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită.

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"Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente", precizează reprezentanții spitalului.

Unitatea medicală nu a oferit alte informații despre caz, invocând respectul pentru familia îndoliată.

"Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii", se arată în comunicat.

Mesajul fostului ministru Alexandru Rogobete

"Am aflat cu profundă tristeţe despre decesul medicului rezident care îşi desfăşura stagiul de pregătire la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate, celor apropiaţi, colegilor şi întregii comunităţi medicale care trece astăzi printr-un moment atât de greu. În astfel de clipe, cuvintele sunt puţine şi nu pot alina durerea celor care au pierdut un om drag. Din respect pentru familie şi pentru memoria celui plecat dintre noi, cred că este esenţial să păstrăm demnitatea pe care o asemenea tragedie o impune. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", este mesajul transmis de Alexandru Rogobete.